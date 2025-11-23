Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pellegrino Parma 2025-2026Getty Images
Francesco Schirru

Verona-Parma, perché gli ospiti hanno nomi diversi sulla maglia? Da 'Lola' a 'Greta'

In occasione della partita contro il Verona, il Parma ha scelto, come alcuni club di Serie A, di partecipare in maniera particolare alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Pubblicità

Impossibile non notare il nome 'Greta' sulle spalle di Cutrone, al posto del suo cognome. Così come la scritta Lola, al posto di Pellegrino. E così via. 

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di martedì 25 novembre, il Parma, come alcuni altri club di Serie A, ha scelto di aderire in maniera particolare, non solo con il tipico segno rosso sul volto.

Al posto dei cognomi dei giocatori, sulle maglie sono presenti i nomi delle madri o delle figlie di Pellegrino e compagni. In passato l'iniziativa prevedeva che in luogo dei cognomi maschili ci fosse quello da nubile delle madri, derivante però comunque da uomini. E così, la scelta dei nomi.

  • TUTTI I 'NUOVI' NOMI DEL PARMA

    3. Abdoulaye Ndiaye - Daff 

    5. Lautaro Valenti - Noelia 

    7. Adrian Benedyczak - Aleksandra 

    8. Nahuel Estévez - Candelaria 

    9. Mateo Pellegrino - Lola 

    10. Adrián Bernabé - Cristina 

    11. Pontus Almqvist - Camilla 

    14. Emanuele Valeri - Ludovica 

    15. Enrico Delprato - Carla 

    16. Mandela Keita - Zenab 

    17. Jacob Ondrejka - Merita 

    18. Mathias Løvik - Alice

    19. Tjas Begic - Metka 

    21. Gaetano Oristanio - Raffaella 

    22. Oliver Sørensen - Heidi 

    23. Azevedo Hernani Jr - Aline 

    24. Christian Ordóñez - Micaela 

    25. Benjamin Cremaschi - Jimena 

    27. Sascha Britschgi - Sobze 

    30. Milan Djuric - Bianca 

    32. Patrick Cutrone - Greta 

    37. Mariano Troilo - Dania 

    39. Alessandro Circati - Ylenia 

    40. Edoardo Corvi - Simona 

    63. Nicolas Trabucchi - Tania 

    65. Elia Plicco - Samantha 

    66. Filippo Rinaldi - Elisa 

    67. Gabriele Casentini - Valentina

    • Pubblicità

  • QUALI SQUADRE HANNO ADERITO?

    Non tutti venti club di Serie A hanno scelto di inserire i nomi di madri e figlie al posto dei cognomi dei giocatori.

    In realtà si tratta di una manciata di società che hanno scelto in questo modo: di fatto il Parma è la prima a scendere in campo nella giornata di domenica, dopo che l'Udinese aveva fatto lo stesso sabato.

    Nella giornata di domenica giocheranno con i nomi di madri e figlie, oltre al Parma, anche Cremonese, Lazio e Lecce.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Atalanta crest
Atalanta
ATA