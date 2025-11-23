Verona-Parma, ora Zanetti sarà esonerato o confermato? Le ultime sul futuro dopo la sconfitta

"Sento la fiducia della società, che dopo la partita è entrata nello spogliatoio e ci ha sostenuti" le parole del tecnico gialloblù al termine della partita persa contro il Parma.

"Sono momenti difficili ed è giusto che i tifosi ci contestino e ci critichino" ha aggiunto a Dazn. "Noi dobbiamo fare meglio perché abbiamo una grande responsabilità“.

In conferenza stampa, poi, Zanetti ha concluso in maniera forte: "Mi devono ammazzare prima che molli di un centimetro. Non alzo bandiera bianca. Serve un miracolo a partire dalla prossimo: sono convinto dei miei giocatori. Ne usciremo solo da squadra, dimostrando di essere uomini con i co***oni".