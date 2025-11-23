Verona-Parma, ora Zanetti sarà esonerato o confermato? Le ultime sul futuro dopo la sconfitta

La doppietta di Pellegrino condanna il Verona alla sconfitta e all'ultimo posto. In virtù del pareggio della Fiorentina, i viola hanno agganciato i gialloblù a sei punti, con il team di Zanetti che risulta ora fanalino di coda del campionato. Un k.o pesantissimo per la squadra veneta, considerando la possibilità di giocare in casa uno scontro diretto così importante.
Al pari della stessa Fiorentina, il Verona, k.o 2-1 contro il Parma, è l'unica squadra di Serie A senza successi, con soli sei pareggi e ben sei sconfitte rimediate nei primi tre mesi di campionato.
Paolo Zanetti proseguirà ancora come tecnico dei gialloblù nonostante l'attuale situazione oppure no?