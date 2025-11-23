Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Zanetti Verona Parma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Verona-Parma, ora Zanetti sarà esonerato o confermato? Le ultime sul futuro dopo la sconfitta

Il Parma espugna il Bentegodi, Verona ultimo in classifica con sei punti e nessuna vittoria: cambia il destino dell'allenatore gialloblù oppure no?

Pubblicità

La doppietta di Pellegrino condanna il Verona alla sconfitta e all'ultimo posto. In virtù del pareggio della Fiorentina, i viola hanno agganciato i gialloblù a sei punti, con il team di Zanetti che risulta ora fanalino di coda del campionato. Un k.o pesantissimo per la squadra veneta, considerando la possibilità di giocare in casa uno scontro diretto così importante.

Al pari della stessa Fiorentina, il Verona, k.o 2-1 contro il Parma, è l'unica squadra di Serie A senza successi, con soli sei pareggi e ben sei sconfitte rimediate nei primi tre mesi di campionato. 

Paolo Zanetti proseguirà ancora come tecnico dei gialloblù nonostante l'attuale situazione oppure no?

  • COSA FILTRA SU ZANETTI DOPO VERONA-PARMA

    Attualmente non ci sono indicazioni su un possibile esonero imminente per Paolo Zanetti, che potrebbe essere confermato almeno fino al 13esimo turno.

    Nel prossimo match il Verona giocherà contro il Genoa un altro scontro diretto, nel quale probabilmente ci sarà la valutazione decisiva per l'attuale tecnico.

    Non è comunque da escludere che la situazione possa cambiare nei prossimi giorni, visto l'ultimo posto e la delicata situazione con cui fa i conti la squadra veneta.

    • Pubblicità

  • COSA HA DETTO L'ALLENATORE

    "Sento la fiducia della società, che dopo la partita è entrata nello spogliatoio e ci ha sostenuti" le parole del tecnico gialloblù al termine della partita persa contro il Parma. 

    "Sono momenti difficili ed è giusto che i tifosi ci contestino e ci critichino" ha aggiunto a Dazn. "Noi dobbiamo fare meglio perché abbiamo una grande responsabilità“.

    In conferenza stampa, poi, Zanetti ha concluso in maniera forte: "Mi devono ammazzare prima che molli di un centimetro. Non alzo bandiera bianca. Serve un miracolo a partire dalla prossimo: sono convinto dei miei giocatori. Ne usciremo solo da squadra, dimostrando di essere uomini con i co***oni".
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SCORSA STAGIONE

    Zanetti ha dimostrato di saper salvare il Verona nel lungo periodo, nonostante le difficoltà nei primi mesi. Lo scorso anno il team veneto aveva il doppio dei punti, ma ha mantenuto i 12 fino al 16esimo turno.

    Alla fine, nonostante 12 punti in quattro mesi, il Verona è riuscito a salvarsi cominciando a correre nel corso del 2025, di fatto senza esonerare il tecnico. 

    Tecnico che a questo punto, probabilmente, rimarrà fino a quando sarà possibile cambiare rotta e cominciare a lottare seriamente per rimanere nella massima serie.

  • LE ULTIME PARTITE DI DICEMBRE

    Detto della trasferta di Genova, in cui il Verona potrebbe superare il Genoa e dare una svolta alla propria stagione, l'Hellas giocherà in casa contro l'Atalanta nel primo impegno di dicembre, per poi giocare un altro scontro diretto contro la Fiorentina, al Franchi.

    Prima del 2026, il Verona affronterà inoltre il Milan, a San Siro.

    Per Zanetti c'è dunque, in teoria, la possibilità di giocare due scontri diretti per risalire la china, al pari del complicato match contro il Milan e dell'indecifrabile incontro che vedrà l'Hellas affrontare un'Atalanta decisamente deludente in campionato dopo l'addio di Gasperini (Palladino ha appena sostituito Juric).

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Bologna crest
Bologna
BOL
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Atalanta crest
Atalanta
ATA