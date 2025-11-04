Nuovo stadio a Verona, l’Hellas presenta lo studio di fattibilità: dettagli e tempistiche del progetto

Il Verona annuncia di aver avviato l’iter per la costruzione di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi, storico impianto che ospita le partite casalinghe del club.
A comunicarlo ufficialmente è proprio la società gialloblù con una nota pubblicata sul proprio sito web. Questo, ovviamente, rappresenta solo il primo step ufficiale di un lungo percorso.
L’obiettivo del club è quello di rispettare le tempistiche necessarie per avere l’impianto pronto per gli Europei del 2032.