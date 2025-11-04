Pubblicità
Nino Caracciolo

Nuovo stadio a Verona, l’Hellas presenta lo studio di fattibilità: dettagli e tempistiche del progetto

Il Verona ha mosso ufficialmente il primo passo per la costruzione di un nuovo stadio nell’area dove oggi c’è il Bentegodi presentendo lo studio di fattibilità. Posti e tempistiche: ecco cosa c’è da sapere sul progetto.

Il Verona annuncia di aver avviato l’iter per la costruzione di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi, storico impianto che ospita le partite casalinghe del club.

A comunicarlo ufficialmente è proprio la società gialloblù con una nota pubblicata sul proprio sito web. Questo, ovviamente, rappresenta solo il primo step ufficiale di un lungo percorso.

L’obiettivo del club è quello di rispettare le tempistiche necessarie per avere l’impianto pronto per gli Europei del 2032.

  • AVVIATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

    Hellas Verona FC è lieto di annunciare di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi. Il Club, assieme a HV1903, LLC (società controllata interamente dalla proprietà del Club e costituita allo scopo di esplorare le opportunità di sviluppo del nuovo impianto), ha presentato lo studio di fattibilità del progetto presso gli uffici tecnici del Comune di Verona”, si legge nella nota rilasciata dal club.

  • PROGETTO IN LINEA CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI

    “Questo è il primo step di un lungo processo che vedrà fortemente impegnato il Club e la sua proprietà, Presidio Investors, accanto ai rappresentanti dell’amministrazione cittadina e del Governo. Quello dell’Hellas Verona è un progetto ambizioso, finalizzato a consegnare ai tifosi gialloblù un impianto all’altezza delle loro aspettative e delle loro aspirazioni, in linea con i più elevati standard internazionali”, prosegue la nota del Verona

  • “TRADIZIONE E MODERNITÀ”

    Sul progetto del nuovo stadio del club si è così espresso il Presidente Esecutivo del Verona Italo Zanzi: “Siamo orgogliosi di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo. A nome della Proprietà desidero assicurare i tifosi dell’Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire. Abbiamo effettuato un investimento significativo per realizzare e consegnare uno studio di fattibilità che costituisca le basi per il successo del progetto. Siamo consapevoli che ci attende un duro lavoro, ma con un team qualificato di esperti saremo impegnati a costruire uno stadio che supporterà la crescita del Club dentro e fuori dal campo”, le sue parole riportate nella nota ufficiale diramata dal Verona.

  • STADIO DA 32MILA POSTI: TUTTI I DETTAGLI

    “La tempistica della presentazione dello studio di fattibilità da parte dell’Hellas Verona rispetta la timeline di FIGC e UEFA per le valutazioni che saranno fatte in vista degli Europei del 2032, un evento che la Società considera un’importante opportunità per Verona e per l’Italia”, conclude il comunicato.

    Il nuovo stadio del Verona è stato pensato per avere 32.000 posti a sedere: nel periodo dei lavori la squadra resterà a Verona e giocherà in uno stadio provvisorio.

