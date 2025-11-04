Nuovo stadio a Verona, l’Hellas presenta lo studio di fattibilità: dettagli e tempistiche del progetto

Sul progetto del nuovo stadio del club si è così espresso il Presidente Esecutivo del Verona Italo Zanzi: “Siamo orgogliosi di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo. A nome della Proprietà desidero assicurare i tifosi dell’Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire. Abbiamo effettuato un investimento significativo per realizzare e consegnare uno studio di fattibilità che costituisca le basi per il successo del progetto. Siamo consapevoli che ci attende un duro lavoro, ma con un team qualificato di esperti saremo impegnati a costruire uno stadio che supporterà la crescita del Club dentro e fuori dal campo”, le sue parole riportate nella nota ufficiale diramata dal Verona.