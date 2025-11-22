Vardy ritrova Ranieri da avversario: dal miracolo Leicester alla sfida in Cremonese-Roma

"Ha creduto in me quando gli altri non l’hanno fatto".

E' stato uno dei passaggi chiave del messaggio che Jamie Vardy ha voluto destinare a Claudio Ranieri ad inizio 2017 quando il Leicester, a causa della penuria di risultati, decise di sollevare dall'incarico il tecnico romano.

Vardy, infatti, ha vissuto una prima parte di carriera piuttosto travagliata: quando militava nelle serie dilettantistiche ha svolto numerosi lavori, tra cui anche l'operaio metalmeccanico in alcune fabbriche di Sheffield. La sua è stata una scalata faticosa e molto complicata, che ha poi portato all'incontro decisivo con Ranieri. Tra i due l'alchimia è esplosa in maniera istantanea e sotto i dettami dell'allenatore italiano, il centravanti inglese ha riscritto il copione della sua carriera e probabilmente anche della sua vita.