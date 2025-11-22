Vardy ritrova Ranieri da avversario: dal miracolo Leicester alla sfida in Cremonese-Roma

Il Derby di Milano, ma non solo. Il menù della dodicesima giornata offre alla Roma di Gian Piero Gasperini un'importante possibilità per provare a consolidare la testa della classifica.
I giallorossi, infatti, sfidano la Cremonese allo Stadio 'Zini' con la concreta possibilità di dare continuità ad un momento particolarmente positivo, ma il faccia a faccia contro la squadra di Davide Nicola nasconde non poche insidie.
I grigiorossi, infatti, vengono da due sconfitte consecutive - che hanno fatto seguito ad un importante filotto di risultati - e davanti al proprio pubblico architettano il pronto riscatto. Il pericolo numero uno, ovviamente, risponde al nome di Jamie Vardy che proprio in occasione della sfida contro la Roma proverà a dare un dispiacere sportivo a quel Claudio Ranieri insieme al quale soltanto pochi anni fa è riuscito a scrivere una pagina di storia semplicemente indelebile con il Leicester.