Michael Di Chiaro

Vanoli si presenta da allenatore della Fiorentina: "Sarà una strada difficile, ma non ho paura"

Il nuovo tecnico della viola si ha parlato in conferenza stampa: "Il gruppo è affamato, vogliamo riconquistare i nostri tifosi".

Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale da tecnico della Fiorentina.

L'ex tecnico del Torino, che ha già esordito con il 2-2 di domenica a Marassi contro il Genoa, ha fornito le sue prime impressioni da nuovo timoniere della viola, scelto dallo stato maggiore del club dopo l'esonero di Stefano Pioli.

Di seguito ecco le sue dichiarazioni.

  • LA NUOVA AVVENTURA

     “Parto sicuramente con le condoglianze ad Amir (Richardson, ndr), siamo vicini alla sua famiglia. So che cos’è Firenze, questa società negli anni ha dimostrato una grande crescita con un presidente che ha voglia e che vuole vincere. È una maglia pesante, tutti devono capire cosa vuol dire giocare qui e per questi tifosi. Forse era destino che dovevo accettare questa sfida. Questo tipo di sfide mi motivano, mi danno energia. Sarà una strada lunga e difficile. Quando sono arrivato qui avevo paura che i giocatori non fossero consapevoli di dove si trovavano, invece il gruppo vuole uscire ed è affamato. Quando sento dire che una squadra è stanca al 60′, mi cascano i c******i. Con cinque cambi cambiamo metà squadra, quindi vuol dire che chi entra deve alzare il livello. E questo i giocatori lo stanno capendo“.

  • "VOLEVO ALLENARE QUI"

    “Io volevo allenare qui. Doppia identità tra campionato ed Europa? Noi dobbiamo solo lavorare. Le due competizioni ora hanno obiettivi diversi, l’errore sarebbe pensare cosa possiamo fare. Pensiamo gara dopo gara, piccoli passi. Deve essere un messaggio troppo importante. Pensiamo al campionato, poi con la Coppa pensiamo a quella e con l’Europa lo stesso. Altrimenti rischiamo di andare fuori giri. Questo ho detto ai giocatori. Nelle squadre dove ho vinto avevo gente umile, che non è paura ma deve essere quella del vincente. Dobbiamo restituire qualcosa al presidente e per uscire da queste situazioni ci vuole grande mentalità. Lavagnette? Lasciamo stare il passato, l’ho detto anche ai ragazzi. Se succedono queste cose, vuole dire che qualcosa è andato storto. Ma il calcio può farti rimediare e noi lavoriamo per mettere altri tasselli, partita dopo partita. Un messaggio? Guardo solo all’allenamento di domani, altrimenti darei un messaggio sbagliato“.

  • LA DIFESA

    Guardando i dati, bisogna lavorare su tutto. Partiamo dalle cose più semplici, cosa che si è vista già a Genova. Siamo una squadra che prende tanti gol da calcio piazzato, ci manca attenzione e siamo fragili. Partiremo anche da cose elementari, dalla lettera A. Diamo concretezza, poi quando avremo fiducia valuteremo anche altre cose. Abbiamo reagito e abbiamo capito cosa dovevamo portare a casa a Genova e mi è piaciuto. Dovevamo provare a vincere ma non perdere, ed è stato capito“. E sull’attacco: “Abbiamo un parco attacchi importante, Kean e Piccoli sono simili, sono fortunato ad averli e in prospettiva futura possono anche giocare insieme. Ma oggi non è la priorità“.

  • "DOBBIAMO RICONQUISTARE I TIFOSI"

     “Dobbiamo essere noi a riconquistarli con sacrificio, voglia. Questo è quello che ho sempre detto in queste situazioni, dobbiamo essere noi a far contenti loro. Doppi allenamenti? A me piace lavorare, abbiamo un bel centro e quindi ne approfitto anche per conoscere i ragazzi. Voglio sfruttare questa opportunità, non c’è altro da dire sulla preparazione fisica, che sia chiaro. I test li faccio solo per mettere i giocatori in condizione rispetto al mio metodo. Stadio in costruzione? Sicuramente è un punto a sfavore, ma non esistono alibi. Ringraziamo i tifosi e dimostriamo loro cosa vuol dire indossare questa maglia“.

