Vanoli si presenta da allenatore della Fiorentina: "Sarà una strada difficile, ma non ho paura"

Guardando i dati, bisogna lavorare su tutto. Partiamo dalle cose più semplici, cosa che si è vista già a Genova. Siamo una squadra che prende tanti gol da calcio piazzato, ci manca attenzione e siamo fragili. Partiremo anche da cose elementari, dalla lettera A. Diamo concretezza, poi quando avremo fiducia valuteremo anche altre cose. Abbiamo reagito e abbiamo capito cosa dovevamo portare a casa a Genova e mi è piaciuto. Dovevamo provare a vincere ma non perdere, ed è stato capito“. E sull’attacco: “Abbiamo un parco attacchi importante, Kean e Piccoli sono simili, sono fortunato ad averli e in prospettiva futura possono anche giocare insieme. Ma oggi non è la priorità“.