I tifosi erano entusiasti quando l'icona del calcio ha acquistato il club nel settembre 2018, ma ora non vedono l'ora che se ne vada.

Dopo un pareggio drammatico ma estenuante con i rivali europei dell'Inter mercoledì sera, il Barcellona è tornato in campo contro il Valladolid sabato sera. La vittoria è fondamentale per i leader della Liga, che stanno iniziando a sentire gli effetti di giocare quasi ogni quattro giorni dall'inizio della stagione, mentre cercano di mantenere il vantaggio di quattro punti sul Real Madrid, secondo in classifica, in vista del Clasico cruciale a Montjuic l'11 maggio.

Tuttavia, il Barcellona non avrebbe potuto scegliere una squadra migliore da affrontare nel mezzo di una semifinale di Champions League già epica contro l'Inter. Il Real Valladolid è già retrocesso dalla massima serie spagnola con cinque giornate di anticipo, un record.

È anche un club in crisi totale. In effetti, le cose stanno andando così male in campo perché la situazione fuori dal campo è disastrosa.

Non doveva andare così, ovviamente, non con un'icona del calcio come presidente. Ronaldo aveva promesso che il Valladolid avrebbe lottato per la qualificazione alla Champions League, invece sta tornando ancora una volta in seconda divisione. Di conseguenza, le richieste di "torna a casa" rivolte al brasiliano si sono intensificate con il passare della stagione.

Come si è arrivati a questo punto? Come ha fatto uno dei personaggi più amati del calcio a diventare una figura così odiata a Valladolid? GOAL lo spiega qui di seguito...