Us Palmese, quando esce il film sul calcio italiano di provincia: subito al cinema dopo gli Oscar 2025

La storia di Etienne Merville, un mix tra Leao e Balotelli, arriva al cinema con US Palmese dei Manetti Bros.

Marzo 2025 fa rima con Premi Oscar, cinema e sì, anche calcio legato alla settima arte. A fine mese, infatti, esce nelle sale cimematografiche italiane US Palmese, film diretto dai Manetti Bros (Amore e malavita, la trilogia di Diabolik) sul calcio di provincia.

La trama di US Palmese racconta la storia di Etienne Morville, stella della Serie A che per ritrovarsi decide di accettare l'incredibile offerta di una squadra dilettantistica, l'US Palmese di Palmi, in Calabria. Una sorta di mix tra Balotelli e Leao, sembrerebbe.

US Palmese è una commedia, una favola diretta dai Manetti che vede un pensionato del paese, Don Vincenzo, convincere la città a pagare lo stipendio di Morville per dare lustro alla squadra locale e permettere al giocatore di ritrovare la gioia del gioco.

L'articolo prosegue qui sotto

La US Palmese esiste veramente e proviene in equal misura dal paese di Palmi in Calabria, città natale della madre dei Manetti Bros.