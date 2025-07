Us Open montepremi, quanto guadagna il vincitore? I premi dal primo turno alla finale

Quanto guadagna Sinner all'US Open e tutti i tennisti impegnati nel torneo americano estivo: in palio milioni di euro.

Anche l'edizione 2025 dell'US Open, di cui Jannik Sinner è Campione in carica, è la più ricca tra i tornei del Grande Slam.

Jannik Sinner partecipa all'US Open al pari di Musetti, ⁠Cobolli, ⁠Berrettini, ⁠Sonego, ⁠Arnaldi, ⁠Darderi, ⁠Bellucci, Nardi, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto: in palio la vittoria del torneo maschile e di quello femminile, ma anche migliaia di euro del montepremi.

Sin dal primo turno è previsto un premio per i partecipanti, via via superiore a seconda delle qualificazioni ai turni successivi e all'eventuale finale di scena a New York come il resto del torneo.

Chi partecipa all'US Open guadagna almeno 85.000 nel singolare maschile e femminile, mentre i premi sono decisamente inferiori per il doppio, con 8.500 euro per il team di doppio misto e 21.000 per il doppio maschile/femminile.

E gli altri premi? Vediamoli tutti.