Unpopular Opinion - David meglio di Vlahovic per la Juventus, l'infortunio più che un danno è un'occasione

Ed è qui che entra in scena Jonathan David, per una svolta personale, ma anche di squadra.

Il dualismo con Vlahovic non ha giovato a nessuno. Uno avrebbe dovuto escludere l'altro, invece si sono ritrovati, come già detto inspiegabilmente, a lottare per un posto in attacco.

Adesso David potrà avere finalmente quella continuità che mai gli è stata data in questa stagione per abituarsi a un calcio diverso, a un campionato diverso. Per entrare nei meccanismo di squadra, per arrivare al top della condizione. Perché David non è un bidone. Non è mai stata una scelta sbagliata, l'unica cosa realmente sbagliata è stata al sua gestione.

La risposta, alla prima da titolare dopo l'infortunio di Vlahovic, è stata ottima. Migliore in campo in Coppa Italia contro l'Udinese, con uno splendido goal ingiustamente annullato e un grande lavoro davanti che ha giovato a tutta la squadra. Si è rivisto finalmente in parte il David conosciuto con la maglia del Lille, capace di mettere in fila cinque stagioni in doppia cifra. Capace di incidere ed essere protagonista, sempre e comunque.

In termini di investimento, in termini di futuro, ma anche in termini di gioco (per caratteristiche che possono sposarsi meglio con le dinamiche offensive di Spalletti) David deve stare davanti a Vlahovic. E ora ha la possibilità e il tempo per dimostrare che è così.