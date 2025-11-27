Unpopular Opinion - Chivu non è Inzaghi, ma l'Inter di Monaco era un palazzo abbattuto che sta ricostruendo

Per questo motivo ha deciso di partire dalle basi. Senza farsi prendere da smanie rivoluzionarie o desideri di protagonismo. É partito dalle fondamenta, quelle messe in piedi da Inzaghi, per ricostruire non una nuova Inter, ma un'Inter rinnovata. Perché certe cose non vanno rifatte da capo, ma semplicemente ristrutturate, mettendo nuovamente in evidenza quei lati migliori che il tempo aveva scolorito.

Mkhitaryan e Calhanoglu sembravano a fine ciclo, Dimarco era ormai col 'timer', Zielinski un corpo estraneo. Pavard è andato via, ma Akanji sta facendo persino meglio. Per molti Bonny non era pronto per l'Inter, ma lui lo conosceva bene dai tempi di Parma e oggi è diventato molto più che una semplice alternativa a Thuram e Lautaro.

Chivu ha rimesso insieme i pezzi. Ma stiamo pur sempre parlando di una ricostruzione. Che ha bisogno di tempo, pazienza. E ha bisogno anche di errori, di battute d'arresto.