Una squadra maltese ha vinto in Europa per la prima volta. Con un italiano in panchina

Dopo la prima storica qualificazione in una competizione europea e dopo due sconfitte nei primi tre turni, ecco anche un successo mai arrivato prima. Finalmente realtà.

Nel quarto turno di Conference League, l'Hamrun Spartans ha ottenuto una prima storica vittoria per un club di Malta in Europa, battendo in rimonta 3-1 il Lincoln, club di Gibilterra. Un match tesissimo, che ha visto un rosso per parte (in entrambi i casi per doppia ammonizione) e i tre goal dei padroni di casa nell'ultima mezz'ora di gioco.

L'eroe? L'intera squadra, guidata da un tecnico italiano: Giacomo Modica, che nel corso della carriera ha svolto il ruolo di collaboratore tecnico di Zeman, sia durante il secondo periodo alla Roma, sia nella sfortunata annata di Cagliari (2014/2015).