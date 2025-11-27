Pubblicità
Modica HamrunGetty Images
Francesco Schirru

Una squadra maltese ha vinto in Europa per la prima volta. Con un italiano in panchina

Rimonta storica per l'Hamrun Spartans, che nel quarto rurno di Conference ha battuto il Lincoln, club di Gibilterra: prima volta per un club di Malta.

Dopo la prima storica qualificazione in una competizione europea e dopo due sconfitte nei primi tre turni, ecco anche un successo mai arrivato prima. Finalmente realtà.

Nel quarto turno di Conference League, l'Hamrun Spartans ha ottenuto una prima storica vittoria per un club di Malta in Europa, battendo in rimonta 3-1 il Lincoln, club di Gibilterra. Un match tesissimo, che ha visto un rosso per parte (in entrambi i casi per doppia ammonizione) e i tre goal dei padroni di casa nell'ultima mezz'ora di gioco.

L'eroe? L'intera squadra, guidata da un tecnico italiano: Giacomo Modica, che nel corso della carriera ha svolto il ruolo di collaboratore tecnico di Zeman, sia durante il secondo periodo alla Roma, sia nella sfortunata annata di Cagliari (2014/2015).

  • SMAJLAGIC PROTAGONISTA

    L'Hamrun ha vinto una partita con diversi protagonisti, ma il principale è probabilmente Semir Smajlagić. Bosniaco, 27 anni, è subentrato dopo l'intervallo: una mossa perfetta per mister Modica.

    Autore del momentaneo 2-1 con un colpo di testa, Smajlagić ha anche servito l'assist del definitivo 3-1 con cui l'Hamrun e Malta hanno vinto in Europa dopo un'intera storia di attesa.

    Tra il 57' e il '65 i primi goal, con il Lincoln a portarsi in vantaggio (rete di Lopes) e i padroni di casa a pareggiare (El Fanis).

  • SOGNO PLAYOFF?

    Dopo essersi sbloccata, l'Hamrun può puntare ai playoff e alla fase ad eliminazione diretta della Conference League? 

    Difficile, ma non impossibile: di certo il quinto turno sarà uno di quelli più duri, considerando che in territorio maltese arriverà uno dei team più temibili, ovvero lo Shakhtar.

    Attualmente l'Hamrun è in corsa per i playoff in virtù di una Conference ridotta rispetto all'Europa League (sei turni invece di otto e classifica più corta), dunque anche un eventuale passo falso potrebbe non essere così scottante qualora arrivi però un successo nell'ultimo turno contro gli irlandesi dello Shamrock, attualmente tra le peggiori squadre della graduatoria.

  • MODICA ENTUSIASTA

    “Alla mia giovane età sto vivendo un’esperienza meravigliosa" affermava Modica lo scorso ottobre, intervistato dalla Gazzetta. "Mi diverto ancora, faccio questo lavoro con passione ed entusiasmo. Il calcio è tutta la mia vita”.

    Modica, che nel 1999 ha allenato al Fenerbahce sempre al fianco di Zeman, ha sentito il boemo prima dell'esordio europeo contro il Jagiellonia, terminato 1-0 per i polacchi:

    “Per me è come un padre. Mi ha scritto un messaggio: ‘Vai avanti, non ti fermare, che bello vederti in Europa’. Era contento. Spero di renderlo orgoglioso".

  • ALTRI ITALIANI IN SQUADRA

    Non c'è solo Modica a rappresentare l'Italia in maglia Hamrun. Nel team maltese, in un paese che conta circa 20.000 persone provenienti dalla penisola, ci sono anche il numero 13 Polito, espulso nella partita vinta contro i Lincoln, e il 9, Thioune. In più un ex Serie A come Coric, che ha militato nella Roma:

    “Sono giocatori molto validi che possono fare bene. Coric ha tanta qualità, in avanti può darci un grande aiuto" aveva detto Modica, 61enne proveniente da Mazara del Vallo.

    Modica è siciliano, mentre il 26enne Vincenzo Polito è un esterno nato a Napoli con esperienze in maglia Messina, Casertana e SPAL.

    Thioune, trequartista 24enne, è cresciuto nel Cittadella prima di mettersi in mostra in terra svizzera e alla fine essere scelto dall'Hamrun.

