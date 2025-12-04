Un evento stellare per il sorteggio dei Mondiali del 2026: conducono Heidi Klum e Kevin Hart, anche Bocelli si esibirà

Il sorteggio vedrà le squadre suddivise in quattro urne. L'urna 1 include le tre le nazioni ospitanti insieme alle prime nove Nazionali del Ranking FIFA. Le restanti tre urne sono decise dalla classifica FIFA. Vale la pena notare che ci sono ancora sei pass da assegnare da decidere, con gli spareggi che si terranno a marzo e che stabiliranno quali saranno le ultime squadre a meritarsi un posto nell'urna 4.
Il sorteggio procede con una squadra prelevata da ciascun girone. C'è anche un'ulteriore modifica per il 2026, in quanto le prime quattro Nazionali nella classifica FIFA - Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra - non potranno affrontarsi fino alla fase delle semifinali.
Urna 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.
Gruppo 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.
Gruppo 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.
Urna 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, quattro squadre europee provenienti dai playoff, due squadre provenienti dai playoff intercontinentali.