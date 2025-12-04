Un evento stellare per il sorteggio dei Mondiali del 2026: conducono Heidi Klum e Kevin Hart, anche Bocelli si esibirà

La top model e icona globale Heidi Klum torna a condurre la cerimonia dopo averlo già fatto in occasione di Germania 2006. La pvincitrice di un Emmy ha affermato che è un onore presentare il sorteggio.

"Presentare nuovamente il sorteggio, dopo aver partecipato a questo evento 20 anni fa nel mio Paese natale, è davvero straordinario. I Mondiali uniscono il mondo come nient'altro e poter partecipare nuovamente a questa magia, su un palcoscenico ancora più grande che coinvolge tre Paesi ospitanti e 48 squadre partecipanti, è un onore incredibile".

All'evento parteciperà anche l'attore e produttore Danny Ramirez, che intervisterà i grandi del calcio presenti: "Essendo cresciuto giocando a calcio, poter co-presentare il sorteggio e incontrare e parlare con le leggende dei Mondiali in un evento così importante è un sogno. Il fatto che questo torneo si svolga negli Stati Uniti, dove sono nato, e in Messico, dove ho alcune delle mie radici, lo rende ancora più speciale, e non potrei essere più entusiasta di partecipare a questo spettacolo".