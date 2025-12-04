Pubblicità
Un evento stellare per il sorteggio dei Mondiali del 2026: conducono Heidi Klum e Kevin Hart, anche Bocelli si esibirà

Il sorteggio dei Mondiali del 2026 sarà un evento unico: tra le star presenti anche Nicole Scherzinger, Robbie Williams e i Village People.

Il sorteggio per la composizione del tabellone dei Mondiali del 2026 chesi terrà venerdì al Kennedy Center di Washington DC, promette di essere un evento ricco di star.

L'iconica Heidi Klum condurrà la cerimonia insieme al comico e attore Kevin Hart. 

Prevista anche di stelle del panorama musicale mondiale e le esibizioni di Nicole Scherzinger, Robbie Williams, i Village People ed Andrea Bocelli.

  • TUTTO PRONTO PER IL SORTEGGIO

    Venerdì, le nazioni di tutto il mondo seguiranno con grande interesse il sorteggio per la fase finale dei Campionati del Mondo che si disputeranno nell'estate del 2026. 

    Il torneo vedrà la partecipazione di ben 48 squadre rappresentative che dunque si apprestano a scorprire quale potrebbe essere il loro percorso nel torneo organizzato da Stati Uniti, in Messico e in Canada. 

    Il presidente della FIFA Gianni Infantino sarà ovviamente presente alla cerimonia il cuo inizio è previsto alle 18,00 italiane.

    "UN ONORE INCREDIBILE"

    La top model e icona globale Heidi Klum torna a condurre la cerimonia dopo averlo già fatto in occasione di Germania 2006. La pvincitrice di un Emmy ha affermato che è un onore presentare il sorteggio.

    "Presentare nuovamente il sorteggio, dopo aver partecipato a questo evento 20 anni fa nel mio Paese natale, è davvero straordinario. I Mondiali uniscono il mondo come nient'altro e poter partecipare nuovamente a questa magia, su un palcoscenico ancora più grande che coinvolge tre Paesi ospitanti e 48 squadre partecipanti, è un onore incredibile".

    All'evento parteciperà anche l'attore e produttore Danny Ramirez, che intervisterà i grandi del calcio presenti: "Essendo cresciuto giocando a calcio, poter co-presentare il sorteggio e incontrare e parlare con le leggende dei Mondiali in un evento così importante è un sogno. Il fatto che questo torneo si svolga negli Stati Uniti, dove sono nato, e in Messico, dove ho alcune delle mie radici, lo rende ancora più speciale, e non potrei essere più entusiasta di partecipare a questo spettacolo".

  • LE STAR DELLA MUSICA

    Gli spettatori potranno anche godersi le esibizioni dal vivo di alcune grandi star, tra cui l'ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger. La cantante americana e vincitrice del Tony Award è presente in un programma che include anche la superstar britannica e ambasciatore della FIFA Robbie Williams e il tenore italiano Andrea Bocelli. 

    Anche il leggendario gruppo Village People si esibirà con il suo successo mondiale YMCA dopo lo svolgimento del sorteggio.

  • COME FUNZIONA IL SORTEGGIO?

    Il sorteggio vedrà le squadre suddivise in quattro urne. L'urna 1 include le tre le nazioni ospitanti insieme alle prime nove Nazionali del Ranking FIFA. Le restanti tre urne sono decise dalla classifica FIFA. Vale la pena notare che ci sono ancora sei pass da assegnare da decidere, con gli spareggi che si terranno a marzo e che stabiliranno quali saranno le ultime squadre a meritarsi un posto nell'urna 4.

    Il sorteggio procede con una squadra prelevata da ciascun girone. C'è anche un'ulteriore modifica per il 2026, in quanto le prime quattro Nazionali nella classifica FIFA - Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra - non potranno affrontarsi fino alla fase delle semifinali.

    Urna 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.

    Gruppo 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

    Gruppo 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

    Urna 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, quattro squadre europee provenienti dai playoff, due squadre provenienti dai playoff intercontinentali.

