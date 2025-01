Udinese-Roma 1-2, pagelle e tabellino: i rigori di Pellegrini e Dovbyk ribaltano Lucca, vittoria giallorossa in trasferta dopo 9 mesi

I giallorossi tornano a vincere in trasferta dopo 9 mesi, proprio a Udine: dopo il goal di Lucca, rimonta firmata dai rigori di Pellegrini e Dovbyk.

Da Udine a Udine. Nove mesi dopo, la Roma torna a vincere in trasferta e lo fa ancora una volta sul campo dell’Udinese.

I giallorossi di Claudio Ranieri superano la squadra di Runjaic per 2-1 in rimonta grazie alle reti su calcio di rigore nella ripresa firmate da Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. I capitolini ribaltano il risultato dopo lo svantaggio iniziale grazie al goal di Lorenzo Lucca nel primo tempo.

Per la Roma si tratta della seconda vittoria di fila in campionato e del sesto risultato utile consecutivo in Serie A, mentre prosegue il momento no dell’Udinese, che incappa nella seconda sconfitta di fila dopo quella di Como e non vince in campionato dal 23 dicembre, quando superò al Franchi la Fiorentina.

La gara si sblocca a sorpresa per i friulani, nonostante le maggiori occasioni giallorosse. Al 34' la Roma perde l’occasione di portarsi in vantaggio e al 40' è l'Udinese a passare con Lucca, che sfrutta una punizione di Lovric e batte Svilar.

Nel secondo tempo, la Roma cambia subito assetto inserendo Shomurodov e, in pochi minuti, si procura due calci di rigore.

Il primo, causato da un tocco di mano di Kabasele, è trasformato da Pellegrini. Il secondo, concesso per un intervento in ritardo del portiere Sava su El Shaarawy, è realizzato da Dovbyk.

Nel finale i giallorossi controllano bene il risultato e chiudono la partita sul 2-1, consolidando la loro striscia positiva in campionato.