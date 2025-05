L'ex tecnico bianconero è scomparso all'età di 83 anni. In carriera ha allenato Zico e Causio nell'Udinese degli anni Ottanta.

Non una bella notizia per l'Udinese, impegnata nel lunch match contro il Monza per la 36esima giornata di Serie A.

In mattinata è arrivata la notizia della scomparsa all'età di 83 anni di Enzo Ferrari, storico ex allenatore del club bianconero negli anni Ottanta.

Tra i vari talenti allenati da Ferrari spicca senz'alcun dubbio il nome di Zico, fenomeno brasiliano passato per il Friuli.