I rossoblù continuano a inseguire un posto in Champions League, mentre i friulani vogliono mettere fine al periodo negativo. Le ultime di formazione.

Udinese e Bologna aprono il lunedì di Serie A, giornata nella quale si concluderà il 34esimo turno del campionato in corso.

I friulani sono reduci da cinque sconfitte consecutive e, pur non rischiano niente in termini di classifica forti dei 40 punti conquistati fino a questo momento, vogliono tornare a dare una soddisfazione al proprio pubblico.

Ben più in forma il Bologna, che dopo la vittoria sull'Inter in campionato e la conquista di un posto in finale di Coppa Italia, sono ancora in corsa anche per un piazzamento in Champions League. Ecco chi scenderà in campo nel match delle 18:30.