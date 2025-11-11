Tuttosport - David può lasciare la Juventus a gennaio? In corsa c'è anche il Milan

Una cosa è certa: gli estimatori del canadese non mancano. Nelle ultime settimane sia Chelsea che Tottenham hanno chiesto informazioni su di lui, e anche il Milan segue la situazione con interesse. David è molto apprezzato da Allegri, diversamente da Gimenez, ancora a digiuno di gol in campionato nonostante le otto presenze da titolare dall’inizio della stagione.

L’ex allenatore bianconero, già in estate, aveva manifestato qualche dubbio sul centravanti messicano, preferendo un profilo più esperto della Serie A come Vlahovic. Alla fine Gimenez è rimasto, mentre i rossoneri hanno deciso di puntare su Nkunku, che però fatica ancora a ritrovare la forma migliore dopo il lungo stop per infortunio.

Da qui nasce l’interesse per David, soprattutto se la Juventus dovesse essere disposta a discutere di un trasferimento temporaneo, magari con prestito e diritto di riscatto. Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi, strettamente legata al destino del Bebote: se il Milan non riuscisse a trovargli una nuova sistemazione a gennaio, l’arrivo di un altro attaccante resterebbe fuori discussione.