Tuttosport - David può lasciare la Juventus a gennaio? In corsa c'è anche il Milan

La prima stagione di Jonathan David con la maglia della Juventus si sta rivelando, sin qui, a dir poco complicata. Dopo il goal all'esordio contro il Parma, alla prima ufficiale in maglia bianconera, l'attaccante canadese è letteralmente sparito dai radar.
Sia quando è stato schierato titolare che quando è stato invece chiamato a subentrare, l'ex bomber del Lille non è mai stato in grado di fornire prestazioni confortanti. Tutt'altro. E in molti casi il classe 2000 si è fatto notare più per le importanti occasioni fallite - vedasi le sfide contro Genoa, Milan e Villarreal - che per giocate degni di nota.
In altre parole, un bilancio assolutamente negativo e che apre pesanti interrogativi, e inaspettati scenari, in vista del mercato di gennaio.