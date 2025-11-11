Pubblicità
Michael Di Chiaro

Tuttosport - David può lasciare la Juventus a gennaio? In corsa c'è anche il Milan

I bianconeri sperano ancora nella rinascita del canadese, ma nel mercato invernale potrebbe concretizzarsi uno scenario clamoroso: i rossoneri valuterebbero il colpo in caso di addio di Gimenez.

La prima stagione di Jonathan David con la maglia della Juventus si sta rivelando, sin qui, a dir poco complicata. Dopo il goal all'esordio contro il Parma, alla prima ufficiale in maglia bianconera, l'attaccante canadese è letteralmente sparito dai radar.

Sia quando è stato schierato titolare che quando è stato invece chiamato a subentrare, l'ex bomber del Lille non è mai stato in grado di fornire prestazioni confortanti. Tutt'altro. E in molti casi il classe 2000 si è fatto notare più per le importanti occasioni fallite - vedasi le sfide contro Genoa, Milan e Villarreal - che per giocate degni di nota.

In altre parole, un bilancio assolutamente negativo e che apre pesanti interrogativi, e inaspettati scenari, in vista del mercato di gennaio.

  • DAVID VIA A GENNAIO? LO SCENARIO

    Luciano Spalletti, dopo il pareggio senza reti nel derby della Mole contro il Torino, non ha fatto mistero di vedere David più come uomo da minuti finali piuttosto che in qualità di titolare indiscutibile del pacchetto avanzato bianconero, ruolo che ora è tornato saldamente nelle mani di Vlahovic.

    Come riferisce Tuttosport, La Juventus, dal canto suo, non ha mai aperto all’eventuale cessione dell’ex Lilla. Ma se è vero che il progetto tecnico di Spalletti sarà a lungo termine, non è da escludere che il club possa tornare sui suoi passi rinunciando a David per poter offrire a Luciano un profilo più compatibile con il suo gioco.

  • IL MILAN E LA PREMIER OSSERVANO

    Una cosa è certa: gli estimatori del canadese non mancano. Nelle ultime settimane sia Chelsea che Tottenham hanno chiesto informazioni su di lui, e anche il Milan segue la situazione con interesse. David è molto apprezzato da Allegri, diversamente da Gimenez, ancora a digiuno di gol in campionato nonostante le otto presenze da titolare dall’inizio della stagione.

    L’ex allenatore bianconero, già in estate, aveva manifestato qualche dubbio sul centravanti messicano, preferendo un profilo più esperto della Serie A come Vlahovic. Alla fine Gimenez è rimasto, mentre i rossoneri hanno deciso di puntare su Nkunku, che però fatica ancora a ritrovare la forma migliore dopo il lungo stop per infortunio.

    Da qui nasce l’interesse per David, soprattutto se la Juventus dovesse essere disposta a discutere di un trasferimento temporaneo, magari con prestito e diritto di riscatto. Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi, strettamente legata al destino del Bebote: se il Milan non riuscisse a trovargli una nuova sistemazione a gennaio, l’arrivo di un altro attaccante resterebbe fuori discussione.

  • LA JUVE SPERA NELLA RINASCITA

    Va chiarito, però, che su David la Juventus ha operato un investimento a lungo termine: il calciatore canadese ha firmato un contratto di cinque anni a 6 milioni netti a stagione e in estate, l'ex Lille, era arrivato a Torino con le credenziali per rappresentare il riferimento offensivo della Juve all'imbocco di questo nuovo ciclo sportivo.

    Fino a questo momento non è stato così, ma la sensazione è che in casa zebrata si farà il possibile per recuperare quello che viene ancora considerato come un asset importante all'interno dello scacchiere della Vecchia Signora, con la speranza di assistere alla rinascita di un giocatore che negli ultimi tre anni al Lille non è mai sceso sotto i 25 goal a stagione.

  • I NUMERI DI DAVID

    David, arrivato in estate a parametro zero, ha segnato all'esordio contro il Parma nella prima giornata di campionato per poi, letteralmente, eclissarsi. L'attaccante canadese, infatti, ha inscenato sin qui un rendimento davvero deficitario.

    • 14 presenze
    • 7 volte titolare
    • 1 goal
    • 1 assist
    • 605 minuti giocati
