Tutto sull'Auckland City, la squadra di giocatori part-time che vuole sorprendere il Bayern Monaco al Mondiale per Club

I campioni della Nuova Zelanda e di tutta l'Oceania sono gli outsider di gran lunga più quotati al Mondiale per Club.

Quando chiudi gli occhi e pensi alla Nuova Zelanda, cosa vedi? Il paesaggio pittoresco? Quindici uomini muscolosi che eseguono l'Haka? Chris Wood che fa incassare dividendi nella FPL? Qualunque cosa sia, quasi sicuramente non ha nulla a che vedere con il calcio.

L'Auckland City, campione in carica dell'Oceania, rappresenterà il continente nel nuovo Mondiale per Club sperando di invertire la tendenza, ma dovrà lottare per lasciare un buon ricordo.

I Navy Blues sono solo dei dilettanti e giocano le partite in casa in uno stadio con una capienza di soli 3.500 posti, la maggior parte dei quali in piedi, come nei campionati inglesi non professionistici, in un pittoresco sobborgo con una popolazione di 12.000 abitanti.

Sono di gran lunga i perdenti designati in un girone che vede protagonisti anche il Benfica, i pesi massimi argentini del Boca Juniors e i campioni tedeschi del Bayern Monaco.

Chi sono quindi questi coraggiosi pesci piccoli della Città delle Vele che cercano di sconvolgere gli equilibri negli Stati Uniti? GOAL ti racconta tutto quello che c'è da sapere sull'Auckland City.