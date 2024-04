Tutti pazzi per Thiago Motta: perché la Juventus e il Manchester United vogliono l'allenatore sensazione della A

Il tecnico del Bologna è sulla bocca di tutti grazie un cammino strepitoso con i rossoblù: "Tutto questo è grazie a lui".

Quando Xavi ha annunciato a febbraio il proprio addio alla panchina del Barcellona a fine stagione, a Deco, direttore sportivo del club catalano, è chiesto se tra i papabili per la sua sostituzione ci fosse anche Thiago Motta. "Non seguo con regolarità il suo lavoro - ha detto il portoghese a La Vanguardia - non sono abituato a seguire la sua squadra".

È stata un'ammissione sorprendente, dato che lo straordinario lavoro svolto da Motta al Bologna ha posto da tempo l'allenatore dei felsinei sul radar di quasi tutti i migliori club europei. O almeno, di quelli che potrebbero cambiare allenatore quest'estate.

Non è dunque un caso che Motta sia stato accostato pesantemente alla Juventus, ma anche al Manchester United, nelle ultime settimane. E questo proprio mentre l'italo-brasiliano sta per portare in Champions League una squadra che ha giocato una competizione continentale per l'ultima volta 22 anni fa: l'Intertoto.