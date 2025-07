Tudor rammaricato: "Abbiamo sprecato occasioni, ora ci riposiamo"

Il tecnico bianconero dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club: "In dieci mi hanno chiesto la sostituzione, ora ci riposiamo e penseremo al mercato".

Non può essere soddisfatto. Igor Tudor fa i conti con l'eliminazione della Juventus dal Mondiale per Club negli ottavi di finale contro il Real Madrid per via della sconfitta per 1-0 maturata nel corso dei 90 minuti di gioco.

Una gara approcciata molto meglio rispetto al ko pesante subito nell'ultima gara del girone contro il Manchester City, ma che comunque non ha portato i risultati sperati.

Ecco le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Mediaset nel post partita.