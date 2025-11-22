Pubblicità
Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee

Troppe minacce negli ultimi mesi: Isak decide di investire oltre 30mila euro per un cane da guardia

L’attaccante del Liverpool avrebbe deciso di acquistare un cane da guardia per difendere la sua famiglia dopo le minacce ricevute a seguito del suo trasferimento e del disastroso cammino della Svezia.

L’attaccante del Liverpool Alexander Isak avrebbe speso l’esorbitante cifra di 35mila euro per acquistare un cane da guardia per proteggere la sua famiglia.

Una decisione presa dopo aver ricevuto minacce di morte online in seguito al disastroso cammino della Svezia nelle qualificazioni Mondiali e al suo controverso trasferimento dal Newcastle in estate. 

Isak, durante l'ultima sessione di calciomercato, è andato allo scontro con il suo vecchio club dopo pur di trasferirsi al Liverpool nell’ambito dell’operazione più costosa della storia del calcio britannico.

  • UN CANE DA GUARDIA DOPO LE MINACCE

    Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, Isak accoglierà un dobermann altamente addestrato per proteggere lui e la sua famiglia fuori dal campo, mentre cerca di ambientarsi nel Merseyside dopo il suo controverso trasferimento dal Newcastle. 

    Ha speso ben 35mila euro per il cane da guardia dopo aver ricevuto minacce di morte sui social media, insieme all'intera nazionale svedese. 

    Isak e i compagni di squadra hanno subito molti attacchi dopo essere arrivati ultimi nel girone nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. 

  • Alexander Isak Liverpool 2025-26Getty Images

    “VUOLE SISTEMARSI FUORI DAL CAMPO”

    Una fonte ha dichiarato a 'The Sun': "Alexander ha avuto un'estate di grande visibilità a causa del trasferimento al Liverpool e all'alto prezzo pagato dal club per lui. Vuole sistemarsi fuori dal campo e avere un cane da guardia è un elemento essenziale per riuscirci".

  • IL PROBLEMA SICUREZZA

    Isak non è l'unico giocatore della Premier League che ha deciso di investire molto per aumentare la sicurezza. All'inizio di questo mese, è emerso che diversi calciatori si stanno rivolgendo a ex lottatori di MMA per garantire la sicurezza delle loro abitazioni dopo una serie di rapine in quello che è stato definito il "Triangolo d'Oro" del Cheshire. Diversi giocatori e celebrità residenti ad Alderley Edge, Wilmslow e Prestbury sono stati vittime di furti e incendi dolosi, cosa questi che li ha spinti a cercare maggiore protezione.

    Anche il difensore dell'Everton Jake O'Brien ha investito in un cane da guardia: "Credo che, come persona di alto profilo, la sicurezza sia molto importante. Non solo per me, ma anche per la mia famiglia, sapendo che se io sono via per qualsiasi motivo, la mia famiglia è al sicuro a casa. Dato che amiamo i cani, prendere Knox è stato un gioco da ragazzi. È molto leale e fungerebbe da prima linea di protezione in caso di problemi. Personalmente, ho scelto Chaperone K9 grazie al passaparola tra i miei compagni di squadra. Mi sono imbattuto nella loro pagina social. Vedere a chi hanno fornito i cani e la professionalità e la cura che hanno per i cani che addestrano mi ha fatto decidere in fretta".

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    ISAK PUNTA RITROVARE LA GIUSTA FORMA

    La condizione fisica e lo stato di forma di Isak sono state motivo di preoccupazione per il Liverpool, dato che l'attaccante svedese non è ancora riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Il 26enne, che ha avuto un ruolo chiave nella vittoria del Newcastle in Coppa di Lega la scorsa stagione e nella corsa che ha portato quinto posto in Premier League che è valsa una qualificazione in Champions League, ma da quando si è trasferito ha trascorso molto tempo lontano dal campo a causa di infortuni ed ha segnato un solo goal in otto presenze.

    Isak ora punterà a ritrovare la forma perduta da tempo, mentre il Liverpool continua ad avere in campionato. Il suo ritorno alla migliore condizione possibile è di fondamentale importanza affinché i Reds tornino alla vittoria e rimangano in corsa per la difesa del titolo. La squadra di Arne Slot tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni della Nazionali ospitando il Nottingham Forest in Premier League. 

