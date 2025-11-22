Troppe minacce negli ultimi mesi: Isak decide di investire oltre 30mila euro per un cane da guardia

Isak non è l'unico giocatore della Premier League che ha deciso di investire molto per aumentare la sicurezza. All'inizio di questo mese, è emerso che diversi calciatori si stanno rivolgendo a ex lottatori di MMA per garantire la sicurezza delle loro abitazioni dopo una serie di rapine in quello che è stato definito il "Triangolo d'Oro" del Cheshire. Diversi giocatori e celebrità residenti ad Alderley Edge, Wilmslow e Prestbury sono stati vittime di furti e incendi dolosi, cosa questi che li ha spinti a cercare maggiore protezione.

Anche il difensore dell'Everton Jake O'Brien ha investito in un cane da guardia: "Credo che, come persona di alto profilo, la sicurezza sia molto importante. Non solo per me, ma anche per la mia famiglia, sapendo che se io sono via per qualsiasi motivo, la mia famiglia è al sicuro a casa. Dato che amiamo i cani, prendere Knox è stato un gioco da ragazzi. È molto leale e fungerebbe da prima linea di protezione in caso di problemi. Personalmente, ho scelto Chaperone K9 grazie al passaparola tra i miei compagni di squadra. Mi sono imbattuto nella loro pagina social. Vedere a chi hanno fornito i cani e la professionalità e la cura che hanno per i cani che addestrano mi ha fatto decidere in fretta".