Altro tracollo dell'Italia: Under 20 di Nunziata sconfitta per 5-0 dalla Germania

Non è un momento positivo per il movimento calcistico nostrano, alle prese col tracollo della Nazionale maggiore, battuta a San Siro per 1-4 dalla Norvegia di Haaland.
Alle prese con una brutta batosta c'è anche l'Italia Under 20, uscita decisamente ridimensionata dall'amichevole andata in scena in Spagna contro i pari età della Germania.
'Manita' pesantissima quella ricevuta dai ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata, che già a settembre aveva avuto modo di fare i conti con la forza di fuoco dei tedeschi.