Pubblicità
Pubblicità
Italy U20Getty
Vittorio Rotondaro

Altro tracollo dell'Italia: Under 20 di Nunziata sconfitta per 5-0 dalla Germania

Momento complicato per le nazionali azzurre: Italia Under 20 travolta dai pari età della Germania nell'amichevole disputata in Spagna.

Pubblicità

Non è un momento positivo per il movimento calcistico nostrano, alle prese col tracollo della Nazionale maggiore, battuta a San Siro per 1-4 dalla Norvegia di Haaland.

Alle prese con una brutta batosta c'è anche l'Italia Under 20, uscita decisamente ridimensionata dall'amichevole andata in scena in Spagna contro i pari età della Germania.

'Manita' pesantissima quella ricevuta dai ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata, che già a settembre aveva avuto modo di fare i conti con la forza di fuoco dei tedeschi.

  • MATCH SENZA STORIA

    Match senza storia a Oliva, sbloccato al 40' del primo tempo dal calcio di rigore trasformato da Brunner: solo il primo assaggio di una goleada che ha preso forma poco dopo, grazie alla doppietta diMoerstedt che ha mandato al riposo le due squadre con una distanza di tre reti.

    Opera completata nei minuti finali della ripresa: di Ulrich all'82' il momentaneo 4-0, prima del definitivo 5-0 a opera di Brunner che ha potuto festeggiare la personale doppietta.

    • Pubblicità

  • TRACOLLO ANCHE A SETTEMBRE

    La Germania si conferma così un vero e proprio incubo per l'Under 20 azzurra, battuta con larghe proporzioni anche lo scorso 9 settembre prima della rassegna iridata disputata in Cile.

    In quella circostanza, era stato il solito Brunner a salire in cattedra con un'altra doppietta; a segno anche Ouedraogo e l'ex Frosinone e Lazio Arijon Ibrahimovic, attualmente in prestito all'Heidenheim dal Bayern Monaco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA DELUSIONE MONDIALE

    Ad acuire il clima di sconforto ha contribuito pure la cocente eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali di categoria per mano degli Stati Uniti, capaci di passare il turno con un netto 3-0.

    Per gli azzurrini un solo successo, quello ottenuto nel girone (chiuso al secondo posto) ai danni dell'Australia nel match d'esordio grazie al rigore trasformato da Mannini: a completare il quadro, poi, il 2-2 contro Cuba e il k.o. di misura al cospetto dell'Argentina.