Altro tracollo dell'Italia: Under 20 di Nunziata sconfitta per 5-0 dalla Germania

La Germania si conferma così un vero e proprio incubo per l'Under 20 azzurra, battuta con larghe proporzioni anche lo scorso 9 settembre prima della rassegna iridata disputata in Cile.

In quella circostanza, era stato il solito Brunner a salire in cattedra con un'altra doppietta; a segno anche Ouedraogo e l'ex Frosinone e Lazio Arijon Ibrahimovic, attualmente in prestito all'Heidenheim dal Bayern Monaco.