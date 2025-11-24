Torino-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Nel 12° turno di Serie A, dopo la sosta dedicata alle Nazionali, si sfidano il Torino di Marco Baroni e il Como di Cesc Fàbregas.
Le due squadre, attese allo stadio Olimpico Grande Torino nel tardo pomeriggio di lunedì, sono separate da quattro punti in classifica e arrivano entrambe da una serie di pareggi.
Il Torino ha infatti impattato le ultime tre gare (contro Bologna, Pisa e Juventus), mentre il Como ha chiuso sullo 0-0 gli ultimi due incontri, contro Napoli e Cagliari.
Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.