Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Guillermo Maripan TorinoGetty Images
Michael Baldoin

Torino-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Torino di Baroni ospita il Como di Fabregas nel posticipo del tardo pomeriggio di lunedì: dove vedere l'incontro in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

Nel 12° turno di Serie A, dopo la sosta dedicata alle Nazionali, si sfidano il Torino di Marco Baroni e il Como di Cesc Fàbregas.

Le due squadre, attese allo stadio Olimpico Grande Torino nel tardo pomeriggio di lunedì, sono separate da quattro punti in classifica e arrivano entrambe da una serie di pareggi.

Il Torino ha infatti impattato le ultime tre gare (contro Bologna, Pisa e Juventus), mentre il Como ha chiuso sullo 0-0 gli ultimi due incontri, contro Napoli e Cagliari. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • TORINO-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Partita: Torino-Como

    • Data: lunedì 24 novembre

    • Orario: 18:30

    • Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

    • Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-COMO

    TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. All. Baroni.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

  • ORARIO TORINO-COMO

    La gara fra Torino e Como, valida per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà lunedì 24 novembre, allo stadio Olimpico di Torino, con fischio d’inizio ore 18:30.

  • DOVE VEDERE TORINO-COMO IN TV

    Il match tra Torino e Como sarà visibile in tv sia su DAZN che su SKY.

    Per vederla in tv su DAZN sarà necessario accedere all'interno dell'app della propria smart tv, oppure utilizzare dispositivi esterni come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV, TIMVISION BOX o una console di videogiochi.

    Per quanto riguarda SKY, invece, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (canale 251).

  • TORINO-COMO IN DIRETTA STREAMING

    Per quanto riguarda DAZN, la partita potrà essere vista in streaming sui propri dispositivi portatili, scaricando l'app su tablet, smartphone, pc o notebook ed effettuando l'abbonamento alla piattaforma.

    La partita sarà inoltre visibile su SkyGo: anche in questo caso basterà scaricare l'app sui propri dispositivi mobili o sul proprio pc, avendo attivo l'abbonamento al pacchetto "Sky Calcio".

    Infine, la partita sarà visibile anche su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match su DAZN sarà a cura di Luca Farina e Cristian Brocchi, mentre su NOW e Sky ci saranno Antonio Nucera e Massimo Gobbi.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Torino-Como grazie alla diretta testuale.

