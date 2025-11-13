Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Thuram e Pulisic ok verso Inter-Milan: Chivu e Allegri ritrovano le loro stelle, nel derby saranno titolari

Thuram e Pulisic non convocati da Francia e USA: passeranno la sosta in Italia per lavorare in vista del derby del 23 novembre, quando saranno entrambi titolari.

Al Derby della Madonnina mancano ancora dieci giorni, ma l'attesa inizia già a farsi spasmodica: il ritorno in campo dopo la sosta non sarà affatto banale sia per l'Inter che per il Milan.

Divise da due punti in classifica, le rivali cittadine si daranno battaglia domenica 23 novembre: da un lato la voglia di rafforzare il primato in classifica, dall'altro l'intenzione di operare il sorpasso.

Il big match di San Siro potrà contare su due profili che nell'ultimo periodo si sono visti poco o nulla: Marcus Thuram e Christian Pulisic, rimasti a Milano per lavorare in vista del calcio d'inizio della stracittadina meneghina.

  • NON CONVOCATI DA FRANCIA E USA

    Thuram e Pulisic sono stati risparmiati dai rispettivi commissari tecnici in questa sosta: sia Deschamps che Pochettino hanno preso la decisione di escluderli dalla lista dei giocatori convocati.

    Entrambi gli attaccanti, come sappiamo, sono reduci da dei problemi fisici che li hanno sottratti alle dinamiche del prato verde: un bel vantaggio per Chivu e Allegri che, in caso di chiamata, li avrebbero avuti a disposizione soltanto pochi giorni prima del derby.

  • IL RECUPERO DI THURAM

    Il francese ha ormai smaltito il risentimento muscolare accusato lo scorso 30 settembre quando, subito dopo uno scatto bruciante in occasione della doppietta di Lautaro contro lo Slavia Praga, ha sentito tirare la gamba sinistra.

    Lasciato a riposo da Chivu nella trasferta di Verona, l'ex Borussia Moenchengladbach è tornato tra i convocati in occasione del match casalingo di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty, in cui ha disputato una ventina di minuti nel finale.

    Lo stesso è accaduto domenica sera con la Lazio, un altro subentro utile a riacquistare le energie giuste in ottica derby.

  • OK ANCHE PULISIC

    Circa un mese fa era arrivata una pessima notizia per il Milan e i suoi tifosi: protagonista l'infortunio rimediato con la propria nazionale da Pulisic, vittima di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

    'Capitan America' ha così saltato le gare di campionato contro Fiorentina, Pisa, Atalanta e Roma, per poi rientrare sabato sera in quel di Parma: venti minuti a disposizione in cui ha avuto anche una chance colossale per siglare la rete che avrebbe potuto regalare la vittoria ai rossoneri.

    L'amichevole in programma domani a Solbiate Arno contro la Virtus Entella gli consentirà di mettere nelle gambe un minutaggio ulteriormente prezioso, il tutto col derby nel mirino.

  • THURAM E PULISIC TITOLARI NEL DERBY?

    Ma quale sarà la partita giusta per il ritorno in campo dal 1'? Non sembrano esserci dubbi sul fatto che l'appuntamento 'prescelto' sarà proprio il derby del 23 novembre.

    Thuram tornerà a far coppia con Lautaro, mentre Pulisic affiancherà Leao: due recuperi fondamentali per Chivu e Allegri, per troppo tempo rimasti orfani dei loro attaccanti in una fase molto delicata del campionato.

    Stelle che torneranno a brillare nella serata più suggestiva, in un San Siro con l'abito delle grandi occasioni: di meglio, Thuram e Pulisic, non potevano chiedere.

