Thuram e Pulisic ok verso Inter-Milan: Chivu e Allegri ritrovano le loro stelle, nel derby saranno titolari

Al Derby della Madonnina mancano ancora dieci giorni, ma l'attesa inizia già a farsi spasmodica: il ritorno in campo dopo la sosta non sarà affatto banale sia per l'Inter che per il Milan.
Divise da due punti in classifica, le rivali cittadine si daranno battaglia domenica 23 novembre: da un lato la voglia di rafforzare il primato in classifica, dall'altro l'intenzione di operare il sorpasso.
Il big match di San Siro potrà contare su due profili che nell'ultimo periodo si sono visti poco o nulla: Marcus Thuram e Christian Pulisic, rimasti a Milano per lavorare in vista del calcio d'inizio della stracittadina meneghina.