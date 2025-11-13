Thuram e Pulisic ok verso Inter-Milan: Chivu e Allegri ritrovano le loro stelle, nel derby saranno titolari

Thuram e Pulisic sono stati risparmiati dai rispettivi commissari tecnici in questa sosta: sia Deschamps che Pochettino hanno preso la decisione di escluderli dalla lista dei giocatori convocati.

Entrambi gli attaccanti, come sappiamo, sono reduci da dei problemi fisici che li hanno sottratti alle dinamiche del prato verde: un bel vantaggio per Chivu e Allegri che, in caso di chiamata, li avrebbero avuti a disposizione soltanto pochi giorni prima del derby.