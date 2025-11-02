Pubblicità
Newcastle United v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Fourth Round

Frank ignorato dai suoi giocatori dopo la sconfitta col Chelsea: “Erano tutti frustrati, non è una cosa importante”

Hanno fatto il giro del web le immagini di quanto accaduto dopo Tottenham-Chelsea: il tecnico degli Spurs ha deciso di gettare acqua sul fuoco.

Thomas Frank ha cercato di placare le polemiche dopo quanto accaduto al termine di Tottenham-Chelsea, sfida di Premier League vinta per 1-0 dai Blues sul campo degli Spurd.

Dopo il triplice fischio finale, i difensori Micky van de Ven e Djed Spence, hanno deciso di ignorare il loro allenatore e di dirigersi direttamente verso gli spogliatoi.

Un'immagine che è immediatamente diventata virale in rete, ma lo stesso Frank ha voluto chiudere velocemente la questione parlando solo di una "vincendanon importante".

  • IGNORATO DA DUE SUOI GIOCATORI

    Dopo una scialba scandita da un solo tiro in porta, i tifosi di casa hanno espresso chiaramente il loro disappunto fischiando il Tottenham al termine della partita. 

    Come da tradizione, l'allenatore degli Spurs Frank è sceso in campo insieme al resto dei giocatori per ringraziare i supporters per il loro sostegno durante la partita, nonostante la deludente sconfitta.

    Tuttavia, in un video che è stato ampiamente condiviso sui social media, Van de Ven e Spence hanno deciso di lasciare il campo invece di salutare i tifosi, suscitando l'ira dell'allenatore Frank. 

    Il danese è rimasto immobile mentre guardava i suoi giocatori che si allontanavano e si dirigevano rapidamente verso il tunnel.

  Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League

    "SONO TUTTI FRUSTRATI"

    Ma quando gli è stato chiesto dell'accaduto dopo la partita, Frank non ha voluto criticare Van de Ven e Spence: "Tutti i giocatori sono ovviamente frustrati. Vorrebbero fare bene, vorrebbero vincere, vorrebbero dare il meglio. Lo capisco. Penso che sia difficile essere costanti nei momenti buoni e in quelli cattivi, ecco perché mi sono avvicinato ai tifosi come ho fatto, ma è più divertente quando vinciamo, te lo posso garantire".

    Quando gli è stato chiesto se fosse "accettabile" che entrambi i giocatori lo avessero ignorato, Frank ha aggiunto: "Capisco perché mi fai questa domanda. Ma penso che sia una di quelle, come si dice, vicende non importanti. Micky van de Ven e Djed Spence che stanno facendo tutto il possibile. Finora hanno giocato molto bene in questa stagione. Tutti sono frustrati. Facciamo le cose in modo diverso, non credo che sia un grosso problema".

  • UN DELUDENTE ANDAMENTO INTERNO

    Sebbene Frank abbia portato il Tottenham al quarto posto in Premier League dopo la sua nomina in estate, i risultati in casa sono stati finora deludenti. Gli Spurs hanno vinto solo una partita in casa in campionato sotto la guida di Frank, contro il Burnley nella prima giornata di campionato, subendo sconfitte contro Bournemouth, Aston Villa e ora Chelsea. Il 27 settembre, la squadra del nord di Londra ha invece pareggiato in casa contro il Wolverhampton, ancora senza vittorie.

    Le prestazioni del Tottenham sono state oggetto di critiche dopo la prestazione contro il Chelsea, soprattutto a causa della poca brillantezza in fase offensiva. Un giocatore che è stato ingaggiato con l'obiettivo di aiutare gli Spurs a eccellere nell'ultimo terzo di campo in questa stagione è stato Xavi Simons, ma il calciatore olandese ha faticato dopo il suo arrivo in estate dal Lipsia.

  Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League

    "GLI ERRORI FANNO PARTE DEL CALCIO"

    Tuttavia, quando GOAL gli ha chiesto se fosse preoccupato per la fiducia di Simons e se la ostituzione potesse peggiorare le cose, Frank ha risposto: "No, è uno dei motivi i quali non l'abbiamo schierato titolare, perché ha giocato due partite consecutive in un breve lasso di tempo. È per via dell'energia e della freschezza di cui ho parlato. Mercoledì sera contro il Newcastle ha giocato 90 minuti, quindi abbiamo deciso di lasciarlo in panchina. Qui ha giocato 70 minuti. Quindi penso che non sia successo nulla, è solo che sembra strano che entri in campo dopo pochi minuti e poi venga sostituito".

    Quando gli è stato chiesto se l'incapacità di Simons di creare abbastanza occasioni potesse preoccuparlo, Frank ha aggiunto: "Penso che quando i giocatori commettono errori in campo, se perdono palla o sbagliano un passaggio, ovviamente posso irritarmi in una situazione specifica. Ma questo fa parte del calcio. Quante volte avete visto un giocatore sbagliare un passaggio o fare qualcosa che può capitare, che può essere dovuto al gioco, alla fiducia o a qualsiasi altra cosa. Qualunque cosa sia, gli errori fanno parte del calcio".

  • LE PROSSIME PARTITE DEL TOTTENHAM

    Il Tottenham cercherà di dare una spinta al suo morale quando martedì ospiterà il Copenhagen in Champions League. 

    Gli uomini di Frank sono attualmente imbattuti nella massima competizione europea per club, avendo vinto contro il Villarreal nella partita d'esordio e pareggiato contro il Bodo/Glimt e il Monaco. Gli Spurs affronteranno poi il Manchester United, in ottima forma, in campionato sabato 8 novembre.

