Tuttavia, quando GOAL gli ha chiesto se fosse preoccupato per la fiducia di Simons e se la ostituzione potesse peggiorare le cose, Frank ha risposto: "No, è uno dei motivi i quali non l'abbiamo schierato titolare, perché ha giocato due partite consecutive in un breve lasso di tempo. È per via dell'energia e della freschezza di cui ho parlato. Mercoledì sera contro il Newcastle ha giocato 90 minuti, quindi abbiamo deciso di lasciarlo in panchina. Qui ha giocato 70 minuti. Quindi penso che non sia successo nulla, è solo che sembra strano che entri in campo dopo pochi minuti e poi venga sostituito".
Quando gli è stato chiesto se l'incapacità di Simons di creare abbastanza occasioni potesse preoccuparlo, Frank ha aggiunto: "Penso che quando i giocatori commettono errori in campo, se perdono palla o sbagliano un passaggio, ovviamente posso irritarmi in una situazione specifica. Ma questo fa parte del calcio. Quante volte avete visto un giocatore sbagliare un passaggio o fare qualcosa che può capitare, che può essere dovuto al gioco, alla fiducia o a qualsiasi altra cosa. Qualunque cosa sia, gli errori fanno parte del calcio".