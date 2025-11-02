Ma quando gli è stato chiesto dell'accaduto dopo la partita, Frank non ha voluto criticare Van de Ven e Spence: "Tutti i giocatori sono ovviamente frustrati. Vorrebbero fare bene, vorrebbero vincere, vorrebbero dare il meglio. Lo capisco. Penso che sia difficile essere costanti nei momenti buoni e in quelli cattivi, ecco perché mi sono avvicinato ai tifosi come ho fatto, ma è più divertente quando vinciamo, te lo posso garantire".

Quando gli è stato chiesto se fosse "accettabile" che entrambi i giocatori lo avessero ignorato, Frank ha aggiunto: "Capisco perché mi fai questa domanda. Ma penso che sia una di quelle, come si dice, vicende non importanti. Micky van de Ven e Djed Spence che stanno facendo tutto il possibile. Finora hanno giocato molto bene in questa stagione. Tutti sono frustrati. Facciamo le cose in modo diverso, non credo che sia un grosso problema".