Il terzino francese espulso per somma di ammonizioni. Non ci sarà nell'eventuale sfida degli ottavi di finale in Champions League.

Theo Hernandez non sarà a disposizione nella prossima sfida europea del Milan. L'esterno francese ha ricevuto un cartellino rosso per somma di ammonizioni nel corso della gara contro il Feyenoord nel playoff di Champions League. Il laterale dovrà dunque scontare la squalifica nella prossima partita che i rossoneri giocheranno in Europa, con il rischio di saltare il possibile derby in programma agli ottavi in caso di passaggio del turno. L'articolo prosegue qui sotto