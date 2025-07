Il City ha speso più di tutte le altre squadre della Premier League quest'anno, ma c'è ancora molto lavoro da fare prima dell'inizio della stagione.

Mentre la maggior parte dei club della Premier League sta sottoponendo i propri giocatori a un intenso programma di allenamenti in vista della nuova stagione, lil Manchester City è ancora in vacanza. Erling Haaland e compagni stanno cercando di godersi al massimo il tempo libero dopo gli impegni nel Mondiale per Club, prima di radunarsi nuovamente il prossimo 28 luglio. Ma Pep Guardiola e il nuovo direttore sportivo Hugo Viana non possono permettersi di riposare, poiché devono continuare a lavorare sulla rosa.

I Cityzens sono partiti forte in sede di calciomercato a giugno, acquistando ben cinque giocatori a fronte di un esborso di quasi 130 milioni di euro. Il club ha ripreso da dove aveva lasciato a gennaio, quando aveva dato il via a una campagna acquisti senza precedenti in ottica finestra invernale, spendendo più di 200 per quattro nuovi innesti. Come se non bastasse, ha appena annunciato l'arrivo del 18enne prodigio norvegese Sverre Nypan dal Rosenborg (12,5 milioni di sterline), che dovrebbe però presto fare le valigie per vivere un'avventura in prestito.

Ma nonostante una spesa totale di oltre 300 milioni di sterline nel 2025 (circa 350 milioni di euro), l'imbarazzante eliminazione del City nel Mondiale per Club per mano dell'Al-Hilal ha dimostrato che ci sono ancora molti aspetti da migliorare per tornare a conquistare il titolo della Premier League.

Ecco sei cose il Manchester City è chiamato a fare nel corso della sessione estiva di calciomercato.