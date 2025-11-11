Pubblicità
Juventus' French midfielder #19 Khephren Thuram-Ulien celebrates Getty Images
Michael Di Chiaro

Svolta tattica per Thuram con Spalletti: come può cambiare il suo ruolo nella Juventus in caso di passaggio al 4-3-3

Il tecnico bianconero architetta il cambio modulo e studia una nuova soluzione per il centrocampista francese che, durante la sosta, rimarrà alla Continassa a lavorare.

Tra i giocatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali, spicca anche Khephren Thuram che, dopo le due presenze maturate nel mese di ottobre, non è stato chiamato da Didier Deschamps per la tornata di partite che vedranno la Francia impegnata contro Ucraina e Azerbaijan.


Se la mancata convocazione da parte della sua Nazionale rappresenta indubbiamente una delusione per il centrocampista classe 2001, dall'altro lato, chi è pronto a capitalizzare al meglio questo scenario è Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo, nel corso di queste due settimane di sosta, avrà dunque la possibilità di lavorare a stretto contatto con l'ex Nizza, con il dichiarato obiettivo di consolidare la sua posizione di leader del centrocampo bianconero. Come? Passando, ovviamente, attraverso una nuova collocazione tattica.

  • SPALLETTI RAGIONA SUL 4-3-3

    Come anticipato dallo stesso Spalletti nel corso della conferenza stampa seguente al pareggio per 0-0 contro il Torino nel derby della Mole, il tecnico di Certaldo ha aperto alla concreta possibilità che la Juve possa sviluppare il proprio percorso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi adottando un nuovo sistema di gioco: il riferimento è ovviamente al 4-3-3 tanto caro al tecnico di Certaldo.

    "Si può giocare anche due punte certo, è una prova che si può fare. Openda è una prima/seconda punta che ci può giocare, si può fare. Le due punte aperte e la punta centrale, 4-3-3. Cercheremo di analizzarle in maniera corretta e poi sono prove. Vlahovic l’ho tirato fuori perché è stato bravissimo a recuperare e ha rischiato di non giocare per il problema avuto. Lo abbiamo fatto provare e ci ha dato disponibilità e l’abbiamo apprezzato".

  • COME PUO CAMBIARE IL RUOLO DI THURAM CON IL 4-3-3

    Nel 3-4-2-1 sviluppato sin qui da Tudor e ripreso, temporaneamente, anche da Spalletti, Thuram ha sempre agito da interno nella mediana a due. Scenario che potrebbe evidentemente cambiare in caso di passaggio al 4-3-3.

    Spalletti immagina per lui un nuovo ruolo: quello di mezzala sinistra dinamica, capace di muoversi lungo tutta la corsia con libertà di movimento. Meno compiti di regia – finora condivisi con Locatelli – e maggiore propensione offensiva, con schemi studiati per permettergli di inserirsi con continuità e attaccare la profondità con decisione.

    Spalletti sogna di replicare con Thuram quanto fatto con Anguissa nell'anno dello Scudetto con il Napoli: nel suo 4-3-3, c’è già un posto perfetto pensato per lui: ora spetterà a Thuram meritarselo e farlo suo.

  • I NUMERI DI THURAM

    Nel corso della sua seconda stagione con la maglia della Juventus, Thuram ha sempre rappresentato un punto di riferimento all'interno della mediana bianconera, seppur il suo rendimento sia stato sin qui un po' troppo altalenante. Ecco i numeri della sua stagione:

    • 13 presenze
    • 11 volte titolare
    • 1 goal
    • 2 assist
    • 913 minuti giocati
