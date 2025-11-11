Tra i giocatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali, spicca anche Khephren Thuram che, dopo le due presenze maturate nel mese di ottobre, non è stato chiamato da Didier Deschamps per la tornata di partite che vedranno la Francia impegnata contro Ucraina e Azerbaijan.
Se la mancata convocazione da parte della sua Nazionale rappresenta indubbiamente una delusione per il centrocampista classe 2001, dall'altro lato, chi è pronto a capitalizzare al meglio questo scenario è Luciano Spalletti.
Il tecnico di Certaldo, nel corso di queste due settimane di sosta, avrà dunque la possibilità di lavorare a stretto contatto con l'ex Nizza, con il dichiarato obiettivo di consolidare la sua posizione di leader del centrocampo bianconero. Come? Passando, ovviamente, attraverso una nuova collocazione tattica.