Come anticipato dallo stesso Spalletti nel corso della conferenza stampa seguente al pareggio per 0-0 contro il Torino nel derby della Mole, il tecnico di Certaldo ha aperto alla concreta possibilità che la Juve possa sviluppare il proprio percorso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi adottando un nuovo sistema di gioco: il riferimento è ovviamente al 4-3-3 tanto caro al tecnico di Certaldo.

"Si può giocare anche due punte certo, è una prova che si può fare. Openda è una prima/seconda punta che ci può giocare, si può fare. Le due punte aperte e la punta centrale, 4-3-3. Cercheremo di analizzarle in maniera corretta e poi sono prove. Vlahovic l’ho tirato fuori perché è stato bravissimo a recuperare e ha rischiato di non giocare per il problema avuto. Lo abbiamo fatto provare e ci ha dato disponibilità e l’abbiamo apprezzato".