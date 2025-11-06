Pubblicità
Lamine YamalGetty
Stefano Silvestri

Svelati i candidati al The Best FIFA 2025: da Yamal a Palmer, da Dembélé a Mbappé, tutti i nomi in corsa

La FIFA ha annunciato ufficialmente i nomi dei campioni candidati al riconoscimento: ci sono anche Raphinha, Kane, Hakimi e Salah.

Se il Pallone d'Oro è stato conquistato nelle scorse settimane da Ousmane Dembélé, rimane da assegnare un altro riconoscimento che possa premiare i migliori dell'ultimo periodo: il The Best, relativo al periodo agosto 2024-agosto 2025.

Nel tardo pomeriggio la FIFA ha annunciato i candidati alle varie categorie del premio: il Giocatore dell'Anno, il Portiere dell'Anno e l'Allenatore dell'Anno. Si potrà inoltre votare la Top 11 del periodo in questione.

Ecco dunque tutti i candidati al premio The Best.

  • GIOCATORE DELL'ANNO

    • Ousmane Dembélé
    • Achraf Hakimi
    • Harry Kane
    • Kylian Mbappé
    • Nuno Mendes
    • Cole Palmer
    • Pedri
    • Raphinha
    • Salah
    • Vitinha
    • Lamine Yamal
  • PORTIERE DELL'ANNO

    • Alisson
    • Thibaut Courtois
    • Gianluigi Donnarumma
    • Emiliano Martinez
    • Manuel Neuer
    • David Raya
    • Yann Sommer
    • Wojciech Szczesny
  • ALLENATORE DELL'ANNO

    • Javier Aguirre
    • Mikel Arteta
    • Luis Enrique
    • Hansi Flick
    • Enzo Maresca
    • Roberto Martinez
    • Arne Slot

  • GIOCATRICE DELL'ANNO

    • Sandy Baltimore
    • Nathalie Björn
    • Aitana Bonmatí
    • Lucy Bronze
    • Mariona Caldentey
    • Temwa Chawinga
    • Diani Kadidiatou
    • Melchie Dumornay
    • Patri Guijarro
    • Lindsey Heaps
    • Lauren James
    • Chloe Kelly
    • Ewa Pajor
    • Clàudia Pina
    • Alexia Putellas
    • Alessia Russo
    • Leah Williamson
  • I CANDIDATI PER LA TOP 11

    • PORTIERI: Alisson Becker, Yassine Bounou, Diogo Costa, Thibaut Courtois, Michele Di Gregorio, Gianluigi Donnarumma, Fábio, John, Emiliano Martínez, Edouard Mendy, Alex Meret, Kevin Mier, Manuel Neuer, Jan Oblak, David Raya, Robert Sánchez, Unai Simón, Yann Somme, Mile Svilar, Wojciech Szczesny, Weverton, Ronwen Williams;
    • DIFENSORI: Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Alphonso Davies, Giovanni Di Lorenzo, Rúben Dias, Denzel Dumfries, Raphael Guerreiro, Achraf Hakimi, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Kalidou Koulibaly, Jules Koundé, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nuno Mendes, Nicolas Otamendi, Willian Pacho, Antonio Rudiger, William Saliba, Thiago Silva, Dayot Upamecano, Virgil van Dijk;
    • CENTROCAMPISTI: Jhon Arias, Jude Bellingham, Moises Caicedo, Frenkie De Jong, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Ryan Gravenberch, Joshua Kimmich, Alexis Mac Allister, Scott McTominay, Jamal Musiala, João Neves, Rúben Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Declan Rice, Fabian Ruiz, Bernardo Silva, Federico Valverde, Vitinha, Florian Wirtz;
    • ATTACCANTI: Salem Al Dawsar, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Luiz Henrique, Alexander Isak, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, João Pedro, Raphinha, Mateo Retegui, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Vinicius Junior, Lamine Yamal.