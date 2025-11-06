Svelati i candidati al The Best FIFA 2025: da Yamal a Palmer, da Dembélé a Mbappé, tutti i nomi in corsa

Se il Pallone d'Oro è stato conquistato nelle scorse settimane da Ousmane Dembélé, rimane da assegnare un altro riconoscimento che possa premiare i migliori dell'ultimo periodo: il The Best, relativo al periodo agosto 2024-agosto 2025.
Nel tardo pomeriggio la FIFA ha annunciato i candidati alle varie categorie del premio: il Giocatore dell'Anno, il Portiere dell'Anno e l'Allenatore dell'Anno. Si potrà inoltre votare la Top 11 del periodo in questione.
Ecco dunque tutti i candidati al premio The Best.