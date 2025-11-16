Suwarso svela la super offerta rifiutata dal Como in estate: "Arrivata l'ultimo giorno, non potevo". Era per Diao?

Ormai siamo abituati a pensare al Como come una squadra che compra e spende parecchio. Ma la rosa di Cesc Fabregas è piena di giovani di talento, ed è normale che altre formazioni europee e non le mettano spesso gli occhi addosso.
Come rivelato dal presidente Mirwan Suwarso in un'intervista a Sky, è accaduto anche la scorsa estate. All'ultimo giorno di mercato, per la precisione. Un'offerta importantissima da parte di un club saudita, che il Como ha però deciso di rifiutare.
"Era per uno dei nostri esterni", ha spiegato Suwarso, senza svelare il diretto interessato. Ma è facile pensare ad Assane Diao, intuizione che il patron non ha negato.