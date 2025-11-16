Suwarso svela la super offerta rifiutata dal Como in estate: "Arrivata l'ultimo giorno, non potevo". Era per Diao?

Suwarso ha giurato intanto che a gennaio il Como non inserirà alcun nuovo giocatore in rosa. A meno che qualcuno non lasci a sua volta la squadra, s'intende.

“Da tutte le discussioni fatte finora, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Törnqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze. Ma nei piani, è zero. Non ve lo aspettavate, vero?

Se qualcuno dovesse partire? Allora sarebbe un’altra storia. Spero arrivi una grande offerta per uno dei nostri giocatori: sono sempre felice di parlarne. L’estate scorsa ne abbiamo ricevute un paio. Una l’abbiamo accettata, ma il giocatore ha rifiutato. L’altra è stata respinta perché era l’ultimo giorno di mercato. Mi hanno chiesto se avrei accettato un’offerta arrivata otto ore prima della chiusura. Ho detto che non potevo. Sono stati comunque rispettosi”.