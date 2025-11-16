Pubblicità
Stefano Silvestri

Suwarso svela la super offerta rifiutata dal Como in estate: "Arrivata l'ultimo giorno, non potevo". Era per Diao?

Il presidente dei lariani rivela: "Abbiamo respinto l'offerta di un club saudita per uno dei nostri esterni 8 ore prima della chiusura. Era Diao? Vi lascio intuire da soli".

Ormai siamo abituati a pensare al Como come una squadra che compra e spende parecchio. Ma la rosa di Cesc Fabregas è piena di giovani di talento, ed è normale che altre formazioni europee e non le mettano spesso gli occhi addosso.

Come rivelato dal presidente Mirwan Suwarso in un'intervista a Sky, è accaduto anche la scorsa estate. All'ultimo giorno di mercato, per la precisione. Un'offerta importantissima da parte di un club saudita, che il Como ha però deciso di rifiutare.

"Era per uno dei nostri esterni", ha spiegato Suwarso, senza svelare il diretto interessato. Ma è facile pensare ad Assane Diao, intuizione che il patron non ha negato.

  • IL MERCATO DI GENNAIO

    Suwarso ha giurato intanto che a gennaio il Como non inserirà alcun nuovo giocatore in rosa. A meno che qualcuno non lasci a sua volta la squadra, s'intende.

    “Da tutte le discussioni fatte finora, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Törnqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze. Ma nei piani, è zero. Non ve lo aspettavate, vero?

    Se qualcuno dovesse partire? Allora sarebbe un’altra storia. Spero arrivi una grande offerta per uno dei nostri giocatori: sono sempre felice di parlarne. L’estate scorsa ne abbiamo ricevute un paio. Una l’abbiamo accettata, ma il giocatore ha rifiutato. L’altra è stata respinta perché era l’ultimo giorno di mercato. Mi hanno chiesto se avrei accettato un’offerta arrivata otto ore prima della chiusura. Ho detto che non potevo. Sono stati comunque rispettosi”.

  • CHI ERA IL GIOCATORE

    “Era uno dei nostri esterni - ha rivelato Suwarso - Da un club saudita, sì. Era un’offerta molto alta. Se fosse arrivata prima, avrei detto sì. Ma ho chiesto al giocatore se volesse andare in Arabia Saudita e lui ha detto no. E ho pensato: meno male, perché avrei comunque rifiutato”.

  • "VI LASCIO INTUIRE DA SOLI"

    Al che l'intervistatore ha insistito, chiedendo se il giocatore in questione fosse Diao. Ovvero il prospetto migliore del Como dopo Nico Paz, appena rientrato in campo da un serio infortunio. E Suwarso non ha smentito.

     “Vi lascio intuire da soli”.

  • SU NICO PAZ

    "Un nuovo accordo con il Real Madrid? Non credo serva. Con la clausola di riacquisto, qualsiasi cosa facciamo, il Madrid la manterrebbe. Quindi sappiamo che è un giocatore ‘in comproprietà ideale’, diciamo così. Siamo grati di averlo qui e di poterlo far crescere. Se un giorno il Madrid vorrà riprenderlo, ne ha tutto il diritto. Ma siamo molto felici di averlo con noi, e speriamo che resti a lungo”.

