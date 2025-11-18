Stop di Camarda con la Nazionale Under 21: l'attaccante del Lecce costretto alla sostituzione nel match contro il Montenegro, le sue condizioni

Francesco Camarda non smette di segnare con la maglia della Nazionale Under 21.

Anche nell’ultima partita del 2025 della squadra del ct Silvio Baldini, il classe 2008 ha timbrato il cartellino nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 contro il Montenegro, fornendo anche un assist nel 4-1 azzurro.

La sua partita, però, si è interrotta nella ripresa a causa di un problema fisico che lo ha costretto alla sostituzione: scopriamo quali sono le sue condizioni in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio.