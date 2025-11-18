Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Francesco Camarda LecceGetty Images
Michael Baldoin

Stop di Camarda con la Nazionale Under 21: l'attaccante del Lecce costretto alla sostituzione nel match contro il Montenegro, le sue condizioni

Il classe 2008 ha dovuto lasciare il campo nel corso della ripresa del match contro il Montenegro, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei: le sue condizioni in vista di Lazio-Lecce.

Pubblicità

Francesco Camarda non smette di segnare con la maglia della Nazionale Under 21.

Anche nell’ultima partita del 2025 della squadra del ct Silvio Baldini, il classe 2008 ha timbrato il cartellino nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 contro il Montenegro, fornendo anche un assist nel 4-1 azzurro.

La sua partita, però, si è interrotta nella ripresa a causa di un problema fisico che lo ha costretto alla sostituzione: scopriamo quali sono le sue condizioni in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio.

  • COS'È SUCCESSO?

    Camarda è scivolato da solo nel tentativo di raggiungere un passaggio di un compagno, a causa delle pessime condizioni del campo dovute all’incessante pioggia.

    Il classe 2008 è finito a terra urlando, facendo subito scattare lo staff in panchina, entrato prontamente in campo per soccorrerlo.

    L’attaccante del Lecce è poi riuscito a uscire sulle proprie gambe, abbracciando il ct Silvio Baldini prima di dirigersi negli spogliatoi.

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI CAMARDA

    Nonostante inizialmente sembrasse un problema grave, Camarda è riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe, accompagnato dallo staff medico.

    Il giocatore del Lecce sembra aver accusato un problema muscolare all’adduttore, causato da un movimento innaturale durante la caduta.

    Rientrato negli spogliatoi, il classe 2008 si è subito sottoposto alle terapie del suo staff.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO STA FUORI L'ATTACCANTE DEL LECCE? CI SARÀ CON LA LAZIO?

    Per capire se Camarda dovrà fermarsi, sarà necessario attendere l’esito degli esami.

    L’infortunio non sembra grave, ma solo dopo i controlli si potrà stabilire se sarà disponibile per la prossima sfida del Lecce, la trasferta all’Olimpico contro la Lazio di domenica.

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Lecce crest
Lecce
LEC