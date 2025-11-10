Pubblicità
VfB Stuttgart v Real Club Celta - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Ritabrata Banerjee

Stiller obiettivo del Manchester United: il centrocampista dello Stoccarda costa 60 milioni

Il Manchester United pensa al nazionale tedesco Angelo Stiller per rinforzare il centrocampo: lo Stoccarda chiede circa 60 milioni. C'è anche il Real Madrid.

Il Manchester United sta valutando l'acquisto del centrocampista dello Stoccarda e della nazionale tedesca Angelo Stiller, che potrebbe essere disponibile per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. 

Stiller è uno dei sei centrocampisti inseriti nella lista dei candidati stilata dai Red Devils, dato che Ruben Amorim sembra desideroso di ingaggiare un nuovo giocatore per il ruolo di centrocampista centrale per rafforzare la posizione.

  • AMORIM VUOLE UN CENTROCAMPISTA

    Dopo aver speso molto nella finestra di mercato estiva per ricostruire la squadra dopo una disastrosa stagione 2024-25, che ha visto i Red Devils senza trofei e al 15° posto in Premier League, Amorim sta ora pianificando di rafforzare il centrocampo della sua squadra.

    L'allenatore portoghese voleva ingaggiare Carlos Baleba, sensazionale centrocampista del Brighton, verso la fine dell'ultima finestra di mercato, ma alla fine il trasferimento non è andato in porto. Da allora, è stato riferito che il club ha preparato una lista di sei giocatori per il ruolo di centrocampista, che include giocatori come Stiller e Adam Wharton.

  • VfB Stuttgart v Real Club Celta - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    IL MANCHESTER UNITED TORNA SU STILLER

    Secondo Fabrizio Romano (via GiveMeSport), il direttore sportivo dello United Jason Wilcox è da tempo un ammiratore di Stiller e ne segue le prestazioni da parecchio tempo. Wilcox è una delle figure chiave che ha spinto il club inglese a cercare di ingaggiare il giocatore tedesco. Lo United era stato accostato a Stiller già in estate, ma non aveva presentato alcuna offerta concreta allo Stoccarda.

    Il rapporto aggiunge che il club della Bundesliga potrebbe riscattare la clausola rescissoria di 2 milioni di euro prevista dal contratto di Stiller, in vigore fino al 2028. Successivamente, la squadra tedesca dovrebbe richiedere un compenso compreso tra 50 e 60 milioni di euro (44-53 milioni di sterline).

    Tuttavia, probabilmente non ci sarà alcun accordo nella prossima finestra di mercato di gennaio, poiché è improbabile che lo United sborsi una cifra così ingente pochi mesi dopo aver speso molto  in estate.

  • SFUMA LA PISTA WHARTON?

    Anche il centrocampista del Crystal Palace Wharton è stato accostato a un trasferimento all'Old Trafford, anche se il calciatore della Nazionale inglese ha recentemente smentito con disinvoltura le voci sul suo trasferimento alla squadra di Old Trafford, dichiarando a The Athletic: "Non mi interessa molto e non ci penso troppo. Ci sono sempre voci che circolano sui social media. È vero? Non è vero? Ditemelo voi. I miei amici, la mia famiglia, i miei fratelli, tutti mi mandano messaggi chiedendomi: 'È vero che questo club è interessato a te?'. E io rispondo: 'Grazie per avermelo detto, perché non lo sapevo'. Non so chi stia diffondendo queste voci né chi al Manchester United sia interessato a me.

    "Lo vedo e penso: 'Ok', poi continuo la mia giornata. Lo United, le grandi squadre, sono tutte collegate a 10, 20 giocatori diversi. Se io sono uno dei 20, allora non è niente di speciale, quindi non significa molto. Parlo con il mio agente di progetti futuri e possibilità. Ma alla fine dei conti, ciò che conta è chi è interessato e chi è disposto a provare a ingaggiarti, e se questo dovesse accadere? Puoi parlarne, ma devi dimostrarlo sul campo e provare di meritartelo".

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    SU STILLER ANCHE IL REAL MADRID

    Nell'ultima finestra di mercato, AS ha riferito che il Real Madrid stava pianificando un trasferimento per il calciatore della nazionale tedesca, poiché il club spagnolo è ancora alla ricerca di un centrocampista di qualità. I Blancos non hanno ancora trovato alcun sostituto per Toni Kroos, che si è ritirato nel 2024, e Luka Modric, che in estate è passato al Milan come free agent. Tuttavia, il Real Madrid non ha mai contattato formalmente lo Stoccarda per presentare un'offerta concreta.

