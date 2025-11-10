Stiller obiettivo del Manchester United: il centrocampista dello Stoccarda costa 60 milioni

Anche il centrocampista del Crystal Palace Wharton è stato accostato a un trasferimento all'Old Trafford, anche se il calciatore della Nazionale inglese ha recentemente smentito con disinvoltura le voci sul suo trasferimento alla squadra di Old Trafford, dichiarando a The Athletic: "Non mi interessa molto e non ci penso troppo. Ci sono sempre voci che circolano sui social media. È vero? Non è vero? Ditemelo voi. I miei amici, la mia famiglia, i miei fratelli, tutti mi mandano messaggi chiedendomi: 'È vero che questo club è interessato a te?'. E io rispondo: 'Grazie per avermelo detto, perché non lo sapevo'. Non so chi stia diffondendo queste voci né chi al Manchester United sia interessato a me.

"Lo vedo e penso: 'Ok', poi continuo la mia giornata. Lo United, le grandi squadre, sono tutte collegate a 10, 20 giocatori diversi. Se io sono uno dei 20, allora non è niente di speciale, quindi non significa molto. Parlo con il mio agente di progetti futuri e possibilità. Ma alla fine dei conti, ciò che conta è chi è interessato e chi è disposto a provare a ingaggiarti, e se questo dovesse accadere? Puoi parlarne, ma devi dimostrarlo sul campo e provare di meritartelo".