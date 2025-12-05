"Ti sparo alle gambe" - Come Steven Gerrard ha superato le minacce di un criminale a inizio carriera

In una lettera presentata al tribunale e verificata dalla polizia, Paul Gerrard ha scritto: "Vorrei dire che nel 2001 mio figlio Steven è stato terrorizzato da un famigerato gangster di Liverpool noto come 'The Psycho' (George Bromley Junior), che minacciava di mutilare mio figlio sparandogli alle gambe. Inoltre, stava cercando di estorcere una grossa somma di denaro a Steven. Abbiamo immediatamente contattato la polizia e chiesto protezione".

La lettera rivelava anche che il Liverpool era in contatto con le autorità durante il periodo in questione e il club aveva anche fornito ulteriore sicurezza al proprio giocatore. Tuttavia, Paul Gerrard ha affermato che le minacce e le molestie "sono andate avanti per molto tempo" e che suo figlio era stato persino "inseguito" dal gangster mentre tornava a casa dall'allenamento.

"Stava davvero avendo un effetto negativo sulla carriera di Steven", ha confessato Paul Gerrard, rivelando anche che l'auto di suo figlio era stata "distrutta" a un certo punto. "È stato uno dei periodi peggiori della nostra vita ed eravamo allo stremo delle forze quando un amico di famiglia ci ha presentato John Kinsella".