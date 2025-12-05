"Ti sparo alle gambe" - Come Steven Gerrard ha superato le minacce di un criminale a inizio carriera

Quando Gerrard fece il suo esordio con i Reds, contro il Tottenham, si sentì completamente fuori posto. Tuttavia, Gerrard non impiegò molto ad adattarsi al ritmo della Premier League. Divenne titolare fisso ad Anfield durante la stagione 1990-2000, prima di essere votato Giovane calciatore dell'anno dalla PFA nella stagione successiva.
Il riconoscimento da parte dei suoi colleghi coronò un'ascesa alla ribalta straordinariamente rapida per un ragazzo che inizialmente era stato tormentato dai dubbi su se stesso. C'era anche il fatto che Gerrard aveva dovuto affrontare un persistente problema alla schiena durante l'adolescenza.
Tuttavia, la cosa davvero incredibile dell'ascesa di Gerrard come futura star fu che riuscì a giocare ad alti livelli sul campo mentre fuori viveva un vero inferno, essendo stato preso di mira da un gangster locale intenzionato a sfruttare il successo del calciatore della nazionale inglese per il proprio tornaconto economico...