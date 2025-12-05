Pubblicità
"Ti sparo alle gambe" - Come Steven Gerrard ha superato le minacce di un criminale a inizio carriera

Steven Heighway sapeva già quando Steven Gerrard aveva solo 14 anni che il centrocampista avrebbe "sfondato" come calciatore. Lui, però, era meno convinto delle proprie qualità, almeno quando mosse i primi passi nel mondo professionistico. Quando Gerrard si riscaldò per la prima volta davanti alla Kop prima del suo debutto con il Liverpool il 29 novembre 1998, il ragazzo "riusciva quasi a sentire la gente che diceva: 'Chi è questo idiota?!'"

Quando Gerrard fece il suo esordio con i Reds, contro il Tottenham, si sentì completamente fuori posto. Tuttavia, Gerrard non impiegò molto ad adattarsi al ritmo della Premier League. Divenne titolare fisso ad Anfield durante la stagione 1990-2000, prima di essere votato Giovane calciatore dell'anno dalla PFA nella stagione successiva.

Il riconoscimento da parte dei suoi colleghi coronò un'ascesa alla ribalta straordinariamente rapida per un ragazzo che inizialmente era stato tormentato dai dubbi su se stesso. C'era anche il fatto che Gerrard aveva dovuto affrontare un persistente problema alla schiena durante l'adolescenza.

Tuttavia, la cosa davvero incredibile dell'ascesa di Gerrard come futura star fu che riuscì a giocare ad alti livelli sul campo mentre fuori viveva un vero inferno, essendo stato preso di mira da un gangster locale intenzionato a sfruttare il successo del calciatore della nazionale inglese per il proprio tornaconto economico...

  • RAPINATORI

    Nel marzo 2006, John Kinsella, James Muldoon, Stephen McMullen e Thomas Hodgson sono stati arrestati sull'autostrada M62 vicino a Huddersfield dopo un inseguimento della polizia a 210 km/h. I quattro uomini, tutti originari di Liverpool, sono stati accusati di aver rubato merce per un valore di 41.000 sterline (uova di Pasqua, patatine e detersivi) da un deposito di camion a Grantham, nel Lincolnshire.

    Hodgson ha successivamente ammesso l'accusa di rapina, ma Kinsella, Muldoon e McMullen hanno tutti mantenuto la loro innocenza quando sono stati processati alla Lincoln Crown Court nell'aprile 2008. Kinsella, che ha anche negato un'ulteriore accusa di guida pericolosa, ha insistito sul fatto di non essere un membro della banda responsabile della rapina, con il suo avvocato, Gorden Aspden, che ha affermato che il suo cliente era stato "ingannato" e coinvolto nella vicenda.

    Kinsella ha dichiarato di non essere a conoscenza della rapina pianificata in anticipo e di credere di essere stato invitato a partecipare per saldare un debito di un amico del suo coimputato Hodgson. Secondo Aspden, c'erano "molte prove a sostegno" della versione di Kinsella.

    "TERRORIZZATO" DA "THE PSYCHO"

    In una lettera presentata al tribunale e verificata dalla polizia, Paul Gerrard ha scritto: "Vorrei dire che nel 2001 mio figlio Steven è stato terrorizzato da un famigerato gangster di Liverpool noto come 'The Psycho' (George Bromley Junior), che minacciava di mutilare mio figlio sparandogli alle gambe. Inoltre, stava cercando di estorcere una grossa somma di denaro a Steven. Abbiamo immediatamente contattato la polizia e chiesto protezione".

    La lettera rivelava anche che il Liverpool era in contatto con le autorità durante il periodo in questione e il club aveva anche fornito ulteriore sicurezza al proprio giocatore. Tuttavia, Paul Gerrard ha affermato che le minacce e le molestie "sono andate avanti per molto tempo" e che suo figlio era stato persino "inseguito" dal gangster mentre tornava a casa dall'allenamento.

    "Stava davvero avendo un effetto negativo sulla carriera di Steven", ha confessato Paul Gerrard, rivelando anche che l'auto di suo figlio era stata "distrutta" a un certo punto. "È stato uno dei periodi peggiori della nostra vita ed eravamo allo stremo delle forze quando un amico di famiglia ci ha presentato John Kinsella".

  • INCUBO

    Kinsella era ben noto nella malavita del Merseyside e aveva già scontato una pena detentiva di nove anni per tentata rapina e porto abusivo di arma da fuoco con l'intento di commettere un reato. Secondo Paul Gerrard, dopo aver contattato Kinsella, l'esperto di arti marziali aveva assicurato a lui e alla sua famiglia che avrebbe "risolto il loro incubo".

    Durante il processo nel 2008, Kinsella spiegò che conosceva già sia Bromley Junior che il suo defunto padre, George Bromley Senior.

    "George Bromley Junior era un ragazzo ", ha detto Kinsella alla corte, " ma era una figura molto violenta a Liverpool. Ho preso provvedimenti. Ho parlato con George Bromley Junior. Gli ho detto di smetterla e di lasciare in pace [Steven Gerrard]. Dopo avergli parlato, ha seguito il mio consiglio".

    Infatti, Paul Gerrard ha confermato nella sua lettera che la sua famiglia "non ha mai più avuto problemi con la malavita di Liverpool", aggiungendo: "Steven e io abbiamo il massimo rispetto per John".

  • VICENDA CURIOSA

    Nonostante la testimonianza di Paul Gerrard, Kinsella è stato riconosciuto colpevole della rapina e condannato a 14 anni di carcere, anche se non era presente in aula al momento del verdetto. Infatti, durante la pausa pranzo del processo del 17 aprile 2008, Kinsella è fuggito dopo aver ottenuto il permesso di passeggiare nei terreni della Lincoln Crown Court.

    Il team legale di Kinsella ha sfidato audacemente la durata della sua pena mentre era ancora in fuga, riuscendo effettivamente a ottenerne una riduzione di tre anni. Il giudice Moses ha definito l'intera vicenda "curiosa", ma i giudici d'appello hanno accettato che la pena detentiva originaria fosse "eccessiva".

    Tuttavia, Kinsella è stato arrestato dalla polizia armata ad Amsterdam nel febbraio 2009 e ha iniziato con ritardo a scontare la sua pena detentiva due mesi dopo.

    È morto il 5 maggio 2018, dopo essere stato ucciso a colpi di pistola davanti alla sua compagna mentre portava a spasso il cane su un sentiero appartato in una zona boschiva che costeggia la M62 nel Merseyside.

  • VITTIMA DI BULLISMO

    Per quanto riguarda Bromley Junior, è stato arrestato nel 2005 e condannato a 10 anni di carcere per aver guidato un brutale attacco contro un uomo che credeva lo avesse tradito. Il tribunale ha appreso che Bromley Junior e due complici hanno rotto una gamba alla vittima con un martello e lo hanno anche bruciato con un ferro rovente, per aver presumibilmente usato l'eroina che era stato incaricato di vendere in Cumbria.

    Poche settimane prima del suo previsto rilascio nel 2013, Bromley Junior è "fuggito" dal carcere di categoria D HMP Kirkham nel Lancashire. Secondo il procuratore Richard Archer, Bromley Junior è uscito dalla struttura, ha requisito un'auto vicino alla A58 e si è allontanato.

    "La sua fuga non era passata inosservata e gli agenti lo hanno inseguito", ha spiegato Archer. "L'imputato guidava a velocità sostenuta e passava con il semaforo rosso, a volte spostandosi sul lato opposto della carreggiata".

    Dopo essersi fermato a un semaforo, Bromley Junior ha cercato di cambiare veicolo, ma è stato proprio in quel momento che è stato arrestato dalla polizia e dal personale penitenziario presso il garden center Dobbies. Bromley Junior ha poi affermato di essere fuggito dal carcere perché vittima di bullismo da parte degli altri detenuti. Ciononostante, è stato condannato a ulteriori 170 giorni di reclusione dopo essersi dichiarato colpevole di evasione dalla custodia legale, appropriazione indebita di un veicolo e guida senza assicurazione.

    "NON HO MAI GUARDATO AL PASSATO"

    Gerrard, nel frattempo, è andato sempre più rafforzandosi dopo che Kinsella ha convinto Bromley Junior a lasciarlo in pace. Ha portato il Liverpool alla gloria della Champions League nel 2005 e ha finito per collezionare 710 presenze con la maglia della squadra della sua città natale in tutte le competizioni prima di trasferirsi al LA Galaxy nell'estate del 2015.

    Gerrard, che ha anche collezionato 114 presenze con la maglia dell'Inghilterra, è poi passato alla carriera di allenatore, anche se attualmente è senza lavoro dopo aver lasciato la squadra saudita Al-Ettifaq all'inizio di quest'anno.

    Non ha mai parlato pubblicamente di essere stato "terrorizzato" da Bromley, né lo ha mai menzionato nelle sue due autobiografie, il che è piuttosto sorprendente, dato che Gerrard è stato molto aperto riguardo alla sua lotta contro la depressione causata dai continui infortuni e al dolore che prova per la perdita di suo cugino Paul Gilhooley, morto a Hillsborough.

    Come sottolineato nella lettera di suo padre, però, il 2001 è stato il periodo più terrificante della vita di Gerrard, e alcune cose è meglio lasciarle alle spalle.

