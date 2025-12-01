Stati Uniti-Italia femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A tre giorni di distanza dalla prima amichevole, terminata 3-0, le nazionali femminili di Stati Uniti e Italia si sfidano nella seconda amichevole di lusso in Florida. Un doppio test per preparare nel migliore dei modi le gare in programma nel 2026.
La prima sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 grazie al goal di Moultrie e alla doppietta di Macario. La quarta sconfitta negli ultimi quattro precedenti, un trend che le Azzurre proveranno a cambiare già in occasione della sfida di Fort Lauderdale.
Di seguito tutto sull'amichevole tra Stati Uniti e Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come vedere la gara in diretta tv e streaming.