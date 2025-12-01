Pubblicità
Italia femminileGetty Images
Alessandro De Felice

Stati Uniti-Italia femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Italia Femminile affronta a Fort Lauderdale la nazionale degli Stati Uniti a tre giorni di distanza dalla prima amichevole giocata a Orlando, vinta per 3-0 dalle padroni di casa: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

A tre giorni di distanza dalla prima amichevole, terminata 3-0, le nazionali femminili di Stati Uniti e Italia si sfidano nella seconda amichevole di lusso in Florida. Un doppio test per preparare nel migliore dei modi le gare in programma nel 2026. 

La prima sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 grazie al goal di Moultrie e alla doppietta di Macario. La quarta sconfitta negli ultimi quattro precedenti, un trend che le Azzurre proveranno a cambiare già in occasione della sfida di Fort Lauderdale.

Di seguito tutto sull'amichevole tra Stati Uniti e Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

  • STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Stati Uniti-Italia femminile
    • Data: 1 dicembre 2025
    • Orario: 01.00
    • Canale TV: Rai 2
    • Streaming: RaiPlay
  • PROBABILI FORMAZIONI STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE

    STATI UNITI (4-2-3-1): Dickey; Sams, Wesley, Bugg, Reale; Hutton, Yohannes; Saw, Lavelle, Sears; Macario. Ct. Hayes.

    ITALIA (3-5-2): Durante; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Schatzer, Greggi, Bergamaschi; Cantore, Girelli. Ct. Soncin.

  • ORARIO STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE

    L'amichevole tra Stati Uniti e Italia femminile si giocherà nella notte italiana tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre al Chase Stadium di Fort Lauderdale, la casa dell'Inter Miami di Messi. Calcio d'inizio all'1:00.

  • DOVE VEDERE STATI UNITI-ITALIA FEMMINILE IN TV

    La sfida potrà essere seguita in chiaro su Rai 2, canale scelto per Stati Uniti-Italia Femminile.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • STATI UNITI-ITALIA IN DIRETTA STREAMING

    Stati Uniti-Italia femminile sarà disponibile per la visione in streaming su RaiPlay: basterà registrarsi sulla piattaforma e selezionare l'evento dalla sezione dedicata alle dirette.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL non vi perderete nemmeno un aggiornamento in tempo reale grazie alla diretta dedicata a Stati Uniti-Italia femminile.

