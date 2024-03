Spareggi Euro 2024: chi gioca i playoff e come funziona

Quali squadre partecipano ai playoff per andare ad Euro 2024? Il regolamento e le Nazionali che giocheranno per un posto nella fase finale.

Tre Nazionali giocheranno Euro 2024, i prossimi Europei di calcio, grazie ai playoff. Se la maggior parte delle squadre si unirà alla Germania padrona di casa grazie ai primi due posti nel proprio girone, le rappresentative rimanenti arriveranno dagli spareggi.

"Gli slot rimanenti - spiega l'UEFA - vengono assegnati - in base alla classifica generale della Nations League 2022/23 - alle squadre meglio classificate che non si sono già qualificate, con la restrizione che le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C non possono essere inserite in un percorso di spareggio con squadre più alte nel ranking".

Chi partecipa e come sono strutturati i playoff per accedere ad Euro 2024?