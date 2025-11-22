Spalletti dopo Fiorentina-Juventus: "Siamo stati scelti per fare di più, dobbiamo alzare il nostro livello"

1-1 per la Juventus al rientro dalla sosta. Vantaggio di Kostic sul finire del primo tempo, pareggio di Mandragora nella ripresa: la gara tra la Fiorentina e i bianconeri si è conclusa sul punteggio di parità.
Terzo pareggio di fila per Luciano Spalletti, la cui squadra era già stata fermata da Sporting e Torino dopo la vittoria di Cremona all'esordio in panchina del nuovo allenatore.
Proprio Spalletti si è presentato davanti alle telecamere di DAZN dopo la gara contro la Fiorentina, commentando l'1-1 del Franchi.