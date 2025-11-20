Spalletti cambia l’attacco della Juventus: da Vlahovic e Openda a David, chi gioca contro la Fiorentina

Il grande dubbio in vista della sfida di Firenze riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic. L’ex Viola ha accusato un problema fisico con la Serbia, ma gli esami ai quali si è sottoposto una volta rientrato a Torino hanno escluso lesioni.

Il 9 bianconero sta smaltendo l’affaticamento e dovrebbe essere del match, ma al momento però è più facile ipotizzare un suo inizio in panchina.