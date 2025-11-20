Spalletti cambia l’attacco della Juventus: da Vlahovic e Openda a David, chi gioca contro la Fiorentina

Un potenziale importante da provare a sfruttare al meglio. In queste giorni di lavoro alla Continassa Luciano Spalletti ha concentrato il suo focus (anche) sull’attacco, reparto che in questa prima parte di stagione non ha dato le risposte attese.
I bianconeri hanno un reparto offensivo di primo livello, ma fino a oggi – chi per un motivo chi per un altro – nessuno degli interpreti è riuscito a rubare la scena.
Tanto che, prima Tudor e poi Spalletti, hanno spesso cambiato uomini e disposizione dell'attacco. Per la sfida del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico bianconero dovrebbe cambiare ancora rispetto alle ultime uscite.