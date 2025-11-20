Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lois OpendaGetty Images
Nino Caracciolo

Spalletti cambia l’attacco della Juventus: da Vlahovic e Openda a David, chi gioca contro la Fiorentina

Vlahovic verso il recupero ma dovrebbe iniziare dalla panchina: per la sfida del Franchi possibile 3-4-2-1 con Openda prima punta anziché David.

Pubblicità

Un potenziale importante da provare a sfruttare al meglio. In queste giorni di lavoro alla Continassa Luciano Spalletti ha concentrato il suo focus (anche) sull’attacco, reparto che in questa prima parte di stagione non ha dato le risposte attese.

I bianconeri hanno un reparto offensivo di primo livello, ma fino a oggi – chi per un motivo chi per un altro – nessuno degli interpreti è riuscito a rubare la scena.

Tanto che, prima Tudor e poi Spalletti, hanno spesso cambiato uomini e disposizione dell'attacco. Per la sfida del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico bianconero dovrebbe cambiare ancora rispetto alle ultime uscite.

  • MODULO A UNA PUNTA

    Per la gara di campionato contro la Fiorentina, Spalletti sembra intenzionato a schierare un attacco con la formula del 2+1, ovvero con due trequartisti alle spalle di una sola punta.

    • Pubblicità

  • COME STA VLAHOVIC

    Il grande dubbio in vista della sfida di Firenze riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic. L’ex Viola ha accusato un problema fisico con la Serbia, ma gli esami ai quali si è sottoposto una volta rientrato a Torino hanno escluso lesioni.

    Il 9 bianconero sta smaltendo l’affaticamento e dovrebbe essere del match, ma al momento però è più facile ipotizzare un suo inizio in panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI TRA OPENDA E DAVID?

    Alla Juventus i centravanti non mancano di certo: nonostante Vlahovic sembri destinato alla panchina, Spalletti può comunque scegliere tra Openda e David. E

    ntrambi hanno deluso le attese nella prima parte di stagione e sono a caccia di rilancio: a Firenze la chance dal primo minuto dovrebbe averla Openda, leggermente favorito sull’ex Lille.

  • I DUE TREQUARTISTI

    Alle spalle della prima punta, che come detto dovrebbe essere Openda, dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Yildiz sul centro destro e Francisco Conceição sul centro sinistra

    I due, almeno inizialmente, partiranno da una posizione più centrale, con licenza di allargarsi a secondo degli spazi e delle situazioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO