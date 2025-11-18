Spagna-Turchia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo aver affrontato la Georgia, la Spagna ospita la Turchia nell'ultima gara di qualificazione in vista dei Mondiali che si terranno a giugno 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Nazionale di de la Fuente arriva all'appuntamento con il pass per la Coppa del Mondo praticamente già in tasca e l'obiettivo di trovare conferme in vista della prossima rassegna, che non vince dal 2010.
Alla formazione di Vincenzo Montella, infatti, per accedere direttamente ai Mondiali evitando i playoff servirebbe un successo con almeno sette goal di scarto.
In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.