Gabriele Conflitti

Spagna-Turchia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le Furie Rosse pronte all'ultimo appuntamento di qualificazione ai Mondiali del 2026. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dopo aver affrontato la Georgia, la Spagna ospita la Turchia nell'ultima gara di qualificazione in vista dei Mondiali che si terranno a giugno 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico.

La Nazionale di de la Fuente arriva all'appuntamento con il pass per la Coppa del Mondo praticamente già in tasca e l'obiettivo di trovare conferme in vista della prossima rassegna, che non vince dal 2010.

Alla formazione di Vincenzo Montella, infatti, per accedere direttamente ai Mondiali evitando i playoff servirebbe un successo con almeno sette goal di scarto.

In questo articolo tutte le informazioni sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • SPAGNA-TURCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Spagna-Turchia
    • Data: martedì 18 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • Canale TV: Sky Sport, TV8
    • Streaming: Sky, Go, NOW, tv8.it

  • FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-TURCHIA

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Merino, Garcia, Fabian Ruiz; Pino, Oyarzabal, Olmo. CT. de la Fuente

    TURCHIA (5-4-1): Bayindir; Celik, Demiral, Akaydin, Soyuncu, Kadioglu; Kahveci, Kokçu, Ozcan, Yilmaz; Gul. CT, Montella.

  • ORARIO SPAGNA-TURCHIA

    La gara si giocherà martedì 18 novembre alle ore 20:45 presso l'Estadio La Cartuja di Siviglia.

  • DOVE VEDERE SPAGNA-TURCHIA IN TV

    L'incontro sarà visibile su Sky Sport, sul canale Sky Sport Uno. Necessario avere un abbonamento attivo al pacchetto Sport della piattaforma satellitare. Per vederlo in chiaro invece si si può sintonizzare su TV8, al canale numero 8 del digitale terrestre.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • SPAGNA-TURCHIA IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere la partita in streaming si può ricorrere a Sky Go, servizio erogato da Sky e disponibile via app e via sito internet. Stessa modalità di fruizione anche per NOW, che offre la gara a tutti i possessori del Pass Sport. 

    Per vederla gratuitamente in streaming invece ci si dovrà collegare al sito internet ufficiale di TV8.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    A commentare il match per Sky Sport sarà Federico Zancan.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Tutti gli aggiornamenti sulla partita saranno disponibili anche su GOAL, tramite la nostra diretta testuale aggiornata in tempo reale con risultato e tabellino.