Sostituire Luka Modric, vendere Rodrygo e le sei mosse di mercato che deve fare il Real Madrid per completare la ricostruzione estiva di Xabi Alonso dopo il deludente Mondiale per Club

Dalla sostituzione di Luka Modric alla cessione di Rodrygo, ecco le mosse che il Real Madrid deve ancora fare prima di poter considerare completa la sua riorganizzazione estiva.

Xabi Alonso era in modalità "contenimento dei danni" dopo l'eliminazione del Real Madrid dal Mondiale per Club. Ha descritto la sconfitta dei Blancos contro il PSG come l'ultima partita della stagione 2025 e ha sottolineato che il vero lavoro inizierà tra un paio di settimane, quando il Real Madrid avrà avuto il tempo di riposarsi e lui potrà valutare adeguatamente la sua rosa.

Il Mondiale per Club ha comunque messo in luce quanto possa essere grave il problema. Il Real Madrid è pieno di fuoriclasse, ma manca di coesione e la rosa è poco profonda in alcuni reparti. L'acquisto di Álvaro Carreras ha risolto uno di questi problemi, assicurando un terzino sinistro affidabile, ma con l'estate che volge al termine, permane la sensazione che la ricostruzione del Real Madrid non sia ancora completa.

In effetti, mancano ancora alcuni tasselli. La partenza di Luka Modric ha lasciato un vuoto da colmare con un giocatore esperto, mentre resta da risolvere la questione Rodrygo, con il futuro del brasiliano ancora molto incerto. A parte questo, è difficile immaginare che Alonso non accoglierebbe a braccia aperte ulteriori rinforzi, dato che l'ala sinistra è l'unico ruolo in cui il Real Madrid può davvero vantare un'ampia scelta.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa ci aspetta quindi nella ricostruzione estiva del Real Madrid?