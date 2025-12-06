Sorteggio Mondiale, a chi è andata meglio e peggio? Francia subito alla prova, la Spagna sorride, gli Stati Uniti sognano

I campioni in carica dell'Argentina sono stati inseriti nel girone con Austria, Algeria e Giordania, mentre la Francia, seconda classificata nel 2022, è stata inserita in quello che può essere definito il "girone di ferro" insieme a Senegal e Norvegia. Per quanto riguarda l'Inghilterra, è stata accoppiata con Croazia, Panama e Ghana, mentre le cose sono andate abbastanza bene per tutti e tre i co-organizzatori - Stati Uniti, Messico e Canada, anche se i canadesi potrebbero sperare che l'Italia non si qualifichi in ritardo tramite gli spareggi europei.

Allora, chi sono i grandi vincitori del sorteggio? Chi ha visto aumentare le proprie speranze di vincere il torneo? E quali nazioni temono un'umiliante eliminazione al primo turno?