Sorteggio Mondiale, a chi è andata meglio e peggio? Francia subito alla prova, la Spagna sorride, gli Stati Uniti sognano

Con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che continuano a sfidare con determinazione il passare del tempo (con vari gradi di successo), sembra ormai quasi certo che le due leggende viventi torneranno a calcare il palcoscenico più importante del calcio mondiale la prossima estate.
Non ci sono prove che Messi stia diventando un "peso" per l'Argentina. Al contrario, rimane fondamentale per le speranze della squadra di vincere il secondo titolo consecutivo e l'Albiceleste non dovrebbe avere difficoltà a finire in testa al girone che comprende Austria, Algeria e Giordania.
Per quanto riguarda Ronaldo, non vedrà l'ora di aumentare il suo bottino relativamente modesto di gol in Coppa del Mondo dopo che la sua squalifica per le prime due partite è stata annullata, il che significa che sarà libero di affrontare il vincitore dello spareggio interconfederale (Repubblica Democratica del Congo, Giamaica o Nuova Caledonia) e l'Uzbekistan, prima che il Portogallo affronti la Colombia in una partita che quasi certamente deciderà il vincitore del Gruppo K.
Tuttavia, coloro che speravano in un finale drammatico per la rivalità tra Ronaldo e Messi, che ha segnato un'epoca, ovvero una finale di Coppa del Mondo tra le rispettive nazionali, sono rimasti delusi, poiché Argentina e Portogallo dovrebbero essere dalla stessa parte del tabellone se tutto andrà come da programma.
Tuttavia, la FIFA può consolarsi con il fatto che uno scontro nei quarti di finale (se vinceranno i rispettivi gironi) tra le due superstar è una possibilità concreta e senza dubbio manderebbe in tilt Internet! Non è comunque escluso del tutto che Portogallo e Argentina si possano affrontare in finale ma dovrebbero esserci delle sorprese già ai gironi.