World Cup draw winners and losers
Mark Doyle

Sorteggio Mondiale, a chi è andata meglio e peggio? Francia subito alla prova, la Spagna sorride, gli Stati Uniti sognano

Cosa ha detto il sorteggio del Mondiale 2026? L'analisi sui gironi e chi può essere considerato avvantaggiato o svantaggiato dal sorteggio e dal percorso che avrà.

I campioni in carica dell'Argentina sono stati inseriti nel girone con Austria, Algeria e Giordania, mentre la Francia, seconda classificata nel 2022, è stata inserita in quello che può essere definito il "girone di ferro" insieme a Senegal e Norvegia. Per quanto riguarda l'Inghilterra, è stata accoppiata con Croazia, Panama e Ghana, mentre le cose sono andate abbastanza bene per tutti e tre i co-organizzatori - Stati Uniti, Messico e Canada, anche se i canadesi potrebbero sperare che l'Italia non si qualifichi in ritardo tramite gli spareggi europei.

Allora, chi sono i grandi vincitori del sorteggio? Chi ha visto aumentare le proprie speranze di vincere il torneo? E quali nazioni temono un'umiliante eliminazione al primo turno? 

    VINCITORE: GLI STATI UNITI

    Le cose stanno improvvisamente migliorando per l'allenatore degli Stati Uniti Mauricio Pochettino. L'argentino è stato oggetto di numerose critiche durante un inizio difficile del suo mandato, caratterizzato da alcune sconfitte molto deludenti e da segnali molto preoccupanti di un rapporto teso con il "Capitan America" Christian Pulisic. Tuttavia, dopo una serie di cinque partite senza sconfitte, tra cui una schiacciante vittoria per 5-1 sull'Uruguay ottenuta senza alcuni dei suoi giocatori più talentuosi, Pochettino è ora molto fiducioso di poter evitare un'uscita anticipata dai Mondiali della prossima estate.

    A dire il vero, non c'è assolutamente alcun motivo per cui i co-padroni di casa non possano qualificarsi come vincitori del Gruppo D, perché il sorteggio non avrebbe potuto andare meglio per loro: l'Australia era tra le squadre più deboli del Pot Two, il Paraguay ha chiuso al sesto posto nella CONMEBOL e, come i Socceroos, fatica a segnare goal; mentre Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo erano le squadre più deboli che potevano uscire dai play-off europei. 

    Tutto sommato, una prima apparizione nei quarti di finale della Coppa del Mondo dal 2002 è una possibilità concreta per gli americani se Pochettino riuscirà a mantenere lo slancio che ha costruito negli ultimi mesi.

    PERDENTE: FRANCIA

    Essendo una delle squadre teste di serie in una Coppa del Mondo a 48 squadre, la Francia di Didier Deschamps avrebbe potuto aspettarsi un girone piuttosto semplice. Quello che invece è emerso è che sarà messa alla prova fin da subito.

    Hanno pescato la squadra che nessuno voleva dalla terza fascia, ovvero la Norvegia, il che significa che i francesi dovranno sicuramente lottare per il primo posto nel Gruppo I, e non solo perché dovranno trovare un modo per fermare Erling Haaland.

    I vicecampioni del 2022 sono finiti nello stesso girone anche del Senegal, che occupa il 19° posto nella classifica mondiale e ha dimostrato tutta la sua pericolosità sbaragliando l'Inghilterra in un'amichevole al City Ground all'inizio di quest'anno. Vale anche la pena ricordare che i Leoni di Teranga hanno sconfitto la Francia nella partita d'esordio dei Mondiali di Corea del Sud e Giappone 23 anni fa. Se la storia dovesse ripetersi negli Stati Uniti la prossima estate, la Francia rischierebbe davvero di subire un'altra umiliante eliminazione precoce.

    VINCITORE: I SOPRAVVISSUTI DELLA GENERAZIONE D'ORO BELGA

    Un po' come Kevin De Bruyne nel lontano 2022, avevamo praticamente rinunciato a vedere la "generazione d'oro" del Belgio realizzare il proprio potenziale. Tuttavia, non tutte le speranze sono perdute. Anche se diverse stelle si sono ritirate dopo la disastrosa campagna dei Red Devils in Qatar, De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel e Thibaut Courtois sono ancora in attività e, se la forma fisica lo consentirà, tutti e quattro parteciperanno al torneo della prossima estate in Nord America.

    Certo, hanno ottenuto risultati piuttosto deludenti nelle qualificazioni. Come ha ammesso l'ala Jeremy Doku, la maggior parte delle loro prestazioni è stata al di sotto della media e non abbiamo intenzione di proclamarli improvvisamente potenziali vincitori della Coppa del Mondo.

    Tuttavia, la squadra di Rudi Garcia non manca di qualità o esperienza e dovrebbe (almeno in teoria) superare agevolmente un girone che comprende Iran, Egitto e Nuova Zelanda, con solo i Faraoni che sembrano lontanamente in grado di contenderle il primo posto.

    PERDENTE: LA SCOZIA DI MCTOMINAY

    Quando la Scozia ha partecipato per l'ultima volta ai Mondiali, nel 1998, è stata sorteggiata nello stesso girone di Brasile, Marocco e Norvegia. Questa volta è riuscita a evitare gli scandinavi, ma dovendo affrontare ancora una volta la Seleção e i Leoni dell'Atlante, gli scozzesi potrebbero avere difficoltà a raggiungere gli ottavi di finale.

    Il Brasile non è più la potenza di un tempo, ma è ancora il detentore del record di cinque titoli mondiali e i risultati sono decisamente migliorati da quando Carlo Ancelotti ha preso il comando della squadra durante l'estate. Non sarebbe certo una sorpresa se l'ex allenatore del Real Madrid riuscisse a ottenere il meglio da Vinicius Jr e Rodrygo la prossima estate.

    Per quanto riguarda il Marocco, è ancora una volta la migliore speranza dell'Africa di vincere finalmente la Coppa del Mondo. Si è classificato quarto nel 2022 e attualmente è imbattuto da 19 partite.

    Conclusione: la Scozia potrebbe dover ripetere l'impresa compiuta nella drammatica e decisiva vittoria contro la Danimarca nelle qualificazioni solo per arrivare alla fase a eliminazione diretta. E chissà, con il sostegno della Tartan Army in trasferta, forse non è impossibile!

    VINCITORE: SPAGNA

    Essendo la squadra con il ranking più alto nel calcio internazionale, la Spagna sarebbe rimasta tra le favorite per la vittoria dei Mondiali della prossima estate anche se fosse stata inserita in un "girone di ferro", quindi le sue possibilità sono solo aumentate dopo un sorteggio molto favorevole.

    L'imprevedibilità dell'Uruguay significa che non va sottovalutato, ma la sconfitta per 5-1 contro gli Stati Uniti del mese scorso ha messo in luce gravi problemi all'interno della squadra di Marcelo Bielsa e, al momento, non c'è alcuna garanzia che El Loco sarà ancora al comando quando inizieranno le finali.

    Per quanto riguarda l'Arabia Saudita, nonostante i massicci investimenti successivi nel campionato nazionale, in realtà ha subito una regressione dopo aver ottenuto quello che è stato probabilmente il più grande shock nella storia dei Mondiali, battendo l'Argentina, poi vincitrice del torneo, in Qatar nel 2022, mentre Capo Verde non sarà all'altezza di Lamine Yamal e compagni.

    Se si considera anche che l'avversario della Spagna nei quarti di finale sarà il vincitore del girone degli Stati Uniti o del Belgio, La Roja sembra essere nella posizione ideale per aggiungere il titolo mondiale alla sua corona europea la prossima estate.

    PERDENTE: LA FINALE DEI SOGNI

    Con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che continuano a sfidare con determinazione il passare del tempo (con vari gradi di successo), sembra ormai quasi certo che le due leggende viventi torneranno a calcare il palcoscenico più importante del calcio mondiale la prossima estate.

    Non ci sono prove che Messi stia diventando un "peso" per l'Argentina. Al contrario, rimane fondamentale per le speranze della squadra di vincere il secondo titolo consecutivo e l'Albiceleste non dovrebbe avere difficoltà a finire in testa al girone che comprende Austria, Algeria e Giordania.

    Per quanto riguarda Ronaldo, non vedrà l'ora di aumentare il suo bottino relativamente modesto di gol in Coppa del Mondo dopo che la sua squalifica per le prime due partite è stata annullata, il che significa che sarà libero di affrontare il vincitore dello spareggio interconfederale (Repubblica Democratica del Congo, Giamaica o Nuova Caledonia) e l'Uzbekistan, prima che il Portogallo affronti la Colombia in una partita che quasi certamente deciderà il vincitore del Gruppo K.

    Tuttavia, coloro che speravano in un finale drammatico per la rivalità tra Ronaldo e Messi, che ha segnato un'epoca, ovvero una finale di Coppa del Mondo tra le rispettive nazionali, sono rimasti delusi, poiché Argentina e Portogallo dovrebbero essere dalla stessa parte del tabellone se tutto andrà come da programma. 

    Tuttavia, la FIFA può consolarsi con il fatto che uno scontro nei quarti di finale (se vinceranno i rispettivi gironi)  tra le due superstar è una possibilità concreta e senza dubbio manderebbe in tilt Internet! Non è comunque escluso del tutto che Portogallo e Argentina si possano affrontare in finale ma dovrebbero esserci delle sorprese già ai gironi. 

