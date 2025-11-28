Pubblicità
world cup drawGetty Images
Francesco Schirru

Sorteggio Mondiali 2026, i 12 gironi e le 48 squadre: in quale sarà l'Italia se si qualifica, contro chi giocherebbe

Le qualificate al Mondiale del prossimo anno conosceranno il proprio destino il 5 dicembre: con loro anche le Nazionali impegnate nei playoff, che sapranno in quale girone finirebbero e contro quali squadre in caso di qualificazione.

48 squadre, 12 gironi. Per la prima volta nella storia del Mondiale, il numero di rappresentative presenti è vicino al numero di 50, con diverse sorprese presenti e quasi tutte le grandi storiche qualificate. Quasi, visto che tar queste non c'è per ora l'Italia, reduce da un ventennio decisamente deludente, escludendo l'Europeo vinto nel 2021.

Il 5 dicembre le squadre già qualificate, ovvero 42, conosceranno il proprio girone da quattro e le tre avversarie, ma anche l'Italia potrà cominciare a farsi un'idea: i team impegnati nei playoff, infatti, sapranno in quale girone finirebbero e contro quali rappresentative in caso di approdo ai Mondiali 2026.

All'appello mancano ancora sei squadre, ovvero quattro europee e due intercontinentali: le rappresentative impegnate negli spareggi saranno inserite in sei dei dodici gironi, dunque completi solamente al 75%, mentre i restanti saranno già formati interamente. 

Il sorteggio porta alla divisone delle Nazionali in quattro fasce, con ognuno che sarà composto da un membro di ognuna: l'Italia è 'presente' nella quarta come tutte le colleghe impegnate nei playoff.

In questa pagina tutti e dodici i gironi e l'eventuale dell'Italia: le prime ufficialità sono quelle di Messico, Stati Uniti e Canada, già sorteggiate in virtù del ruolo di paesi organizzatori del più grande Mondiale di sempre.

  • IL GIRONE A DEL MONDIALE 2026

    • MESSICO
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE B DEL MONDIALE 2026

    • CANADA
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE C DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • Mauricio Pochettino, Christian Pulisic, USMNT HICGetty/GOAL

    IL GIRONE D DEL MONDIALE 2026

    • STATI UNITI
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE E DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE F DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE G DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE H DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE I DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE J DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE K DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00

  • IL GIRONE L DEL MONDIALE 2026

    • Squadra prima fascia
    • Squadra seconda fascia
    • Squadra terza fascia
    • Squadra quarta fascia

    In aggiornamento il 5 dicembre dalle 18:00