Sorteggio Mondiali 2026, i 12 gironi e le 48 squadre: in quale sarà l'Italia se si qualifica, contro chi giocherebbe

48 squadre, 12 gironi. Per la prima volta nella storia del Mondiale, il numero di rappresentative presenti è vicino al numero di 50, con diverse sorprese presenti e quasi tutte le grandi storiche qualificate. Quasi, visto che tar queste non c'è per ora l'Italia, reduce da un ventennio decisamente deludente, escludendo l'Europeo vinto nel 2021.

Il 5 dicembre le squadre già qualificate, ovvero 42, conosceranno il proprio girone da quattro e le tre avversarie, ma anche l'Italia potrà cominciare a farsi un'idea: i team impegnati nei playoff, infatti, sapranno in quale girone finirebbero e contro quali rappresentative in caso di approdo ai Mondiali 2026.

All'appello mancano ancora sei squadre, ovvero quattro europee e due intercontinentali: le rappresentative impegnate negli spareggi saranno inserite in sei dei dodici gironi, dunque completi solamente al 75%, mentre i restanti saranno già formati interamente.

Il sorteggio porta alla divisone delle Nazionali in quattro fasce, con ognuno che sarà composto da un membro di ognuna: l'Italia è 'presente' nella quarta come tutte le colleghe impegnate nei playoff.

In questa pagina tutti e dodici i gironi e l'eventuale dell'Italia: le prime ufficialità sono quelle di Messico, Stati Uniti e Canada, già sorteggiate in virtù del ruolo di paesi organizzatori del più grande Mondiale di sempre.