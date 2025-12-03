Getty Images
Sorteggio Mondiali 2026, contro chi gioca l'Albania se supera i playoff? Le avversarie del girone
CONTRO CHI GIOCA L'ALBANIA?
Il 5 dicembre l'Albania conoscerà il girone in cui capiterà se supererà la semifinale playoff contro il Polonia e dunque l'eventuale finale contro una tra Ucraina e Svezia, ovvero le altre rappresentative presenti negli spareggi 'B'.
Al termine dei sorteggi del Mondiale uno dei gironi vedrà tre squadre sicure di affontarsi, più un punto interrogativo che verrà sostituito a marzo in seguito alle partite di Albania, Ucraina, Svezia e Polonia.
ITALIA CONTRO ALBANIA AL MONDIALE?
Qualora riuscissero a superare i playoff e andare al Mondiale, Italia e Albania potrebbero affrontarsi solamente dai sedicesimi di finale in avanti, ma non nei gironi.
Essendo entrambe impegnate negli spareggi, da regolamento verranno inserirte in gironi diversi al pari delle altre squadre del proprio percorso.
Se l'Albania fa parte del playoff UEFA B, l'Italia è inserita nell'A al pari dell'Irlanda del Nord, avversaria in semifinale, di Galles e Bosnia ed Erzegovina, ovvero le altre due rappresentative impegnate nello stesso percorso degli azzurri.
DOVE GIOCA L'ALBANIA SE VA AI MONDIALI?
Al pari delle avversarie nel girone, l'Albania conoscerà anche le eventuali città in cui disputerà il Mondiale in caso di qualificazione raggiunta.
Il Mondiale 2026 si giocherà a giugno 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada, con 48 squadre al via rispetto alle solite 32.
IL TABELLONE DEI MONDIALI 2026
Il tabellone del Mondiale 2026 è già definito, ma ovviamente bisognerà attendere il torneo per capire in che modo evolverà.
A seconda della posizione tra le migliori terze, ad esempio, una squadra potrebbe essere inserita da una parte del tabellone piuttosto che in un'altra.
Quel che è certo è che, ad esempio, la seconda del gruppo A affronterà la seconda del gruppo B, mentre la vincitrice dell'F sfiderà la seconda del C e via dicendo.
