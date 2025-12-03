Sorteggio Mondiali 2026, contro chi gioca l'Albania se supera i playoff? Le avversarie del girone

Il tabellone del Mondiale 2026 è già definito, ma ovviamente bisognerà attendere il torneo per capire in che modo evolverà.

A seconda della posizione tra le migliori terze, ad esempio, una squadra potrebbe essere inserita da una parte del tabellone piuttosto che in un'altra.

Quel che è certo è che, ad esempio, la seconda del gruppo A affronterà la seconda del gruppo B, mentre la vincitrice dell'F sfiderà la seconda del C e via dicendo.