Sombrero ed esterno vincente: il primo goal di Calabria con il Panathinaikos è bellissimo

Goleador per una notte, nonostante il suo ruolo non sia proprio quello di fare goal. Davide Calabria ha rubato la scena in Europa League siglando il goal del definitivo 2-1 contro lo Sturm Graz.
Una rete bellissima almeno quanto importante quella realizzata dal terzino destro ex Milan e Bologna che la scorsa estate ha scelto di ripartire dalla Grecia e dal Panathinaikos.
Rete bella e, come detto, decisiva: grazie a questo successo la formazione greca sale a 9 punti nel girone unico di Europa League.