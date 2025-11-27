Sombrero ed esterno vincente: il primo goal di Calabria con il Panathinaikos è bellissimo

Dopo una carriera intera trascorsa al Milan, Calabria lo scorso gennaio ha salutato i rossoneri per trasferirsi al Bologna, che lo ha messo sotto contratto per sei mesi. Nonostante la Coppa Italia vinta proprio con il Milan, il Bologna ha deciso di non prolungare il contratto del terzino che, rimasto svincolato, ha deciso di ripartire dal Panathinaikos con cui ha firmato fino al 2028.