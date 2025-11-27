Pubblicità
Pubblicità
calabria Panathinaikos 27 novembre 2025Getty Images
Nino Caracciolo

Sombrero ed esterno vincente: il primo goal di Calabria con il Panathinaikos è bellissimo

L’esterno ex Milan e Bologna autore di un goal bellissimo e decisivo in Europa League contro lo Sturm Graz: è la prima marcatura con la squadra greca con la quale gioca dalla scorsa estate.

Pubblicità

Goleador per una notte, nonostante il suo ruolo non sia proprio quello di fare goal. Davide Calabria ha rubato la scena in Europa League siglando il goal del definitivo 2-1 contro lo Sturm Graz.

Una rete bellissima almeno quanto importante quella realizzata dal terzino  destro ex Milan e Bologna che la scorsa estate ha scelto di ripartire dalla Grecia e dal Panathinaikos.

Rete bella e, come detto, decisiva: grazie a questo successo la formazione greca sale a 9 punti nel girone unico di Europa League.

  • GOAL BELLISSIMO E DECISIVO

    Minuto 74’ della sfida tra Panathinaikos e Sturm Graz, con il risultato ancora fermo sull’1-1. Calabria avvia l’azione e chiede un triangolo lungo sulla destra, poi una volta ricevuta la palla in area elude l’intervento dell’avversario con un sombrero e di esterno destro manda in rete per il 2-1 finale.

    • Pubblicità

  • PRIMO GOAL CON IL PANATHINAIKOS

    Quella che ha regalato la vittoria al Panathinaikos  è la prima rete messa a segno da Calabria con la maglia della formazione greca. Un goal che difficilmente avrebbe potuto immaginare più bello.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO CALABRIA?

    L’avventura in terra greca di Calabria è stata fino a questo momento condizionata da qualche problema fisico di troppo. Il terzino destro (schierato anche più posizione più avanzata) ha saltato diverse partite per infortunio, rientrando proprio in occasione della gara contro lo Sturm Graz, da lui stesso decisa.

    Ad oggi Calabria ha collezionato 7 presenze in campionato (con un assist), 5 con un goal in Europa League e una nelle qualificazioni di Europa League.

  • ERA SVINCOLATO

    Dopo una carriera intera trascorsa al Milan, Calabria lo scorso gennaio ha salutato i rossoneri per trasferirsi al Bologna, che lo ha messo sotto contratto per sei mesi. Nonostante la Coppa Italia vinta proprio con il Milan, il Bologna ha deciso di non prolungare il contratto del terzino che, rimasto svincolato, ha deciso di ripartire dal Panathinaikos con cui ha firmato fino al 2028.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Kifisia FC crest
Kifisia FC
KIF