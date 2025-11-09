Pubblicità
Dzeko De RossiGetty Images
Michael Baldoin

Siparietto nel post match di Genoa-Fiorentina: Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi, che sottolinea: "Ero sicuro mi avrebbe segnato"

I due ex compagni di squadra alla Roma si sono ritrovati da avversari alla prima di De Rossi sulla panchina del Genoa. Dopo l'intrusione del bosniaco in conferenza, il tecnico rossoblù ha aggiunto: "È un amico, suo figlio si chiama Dan".

Genoa–Fiorentina è stata, tra le altre cose, anche la partita d’esordio dei rispettivi allenatori, a seguito degli addii di Patrick Vieira e Stefano Pioli.

Se da una parte Paolo Vanoli ha potuto guidare la Fiorentina da bordocampo, Daniele De Rossi ha dovuto assistere alla sfida dalle tribune, a causa di una squalifica rimediata durante la sua ultima panchina alla Roma.

Al termine del match, tuttavia, DDR ha preso regolarmente parte alla conferenza stampa, dovendo fare i conti con un siparietto inaspettato con l’ex compagno di squadra Edin Dzeko, ora in forza ai toscani.

  • L'IRRUZIONE DI DZEKO NELLA CONFERENZA DI DE ROSSI

    Appena iniziata la conferenza stampa, De Rossi è stato sorpreso alle spalle dall’ex compagno di squadra alla Roma, Dzeko.

    Il bosniaco ha baciato il suo ex capitano e, sorridendo, ha aggiunto: "Scusate, ciao a tuttti".

  • LA BATTUTA DEL TECNICO ROSSOBLÙ: "ERO SICURO AVREBBE SEGNATO"

    De Rossi, totalmente impreparato all’episodio, ha commentato: "Quando è entrato ero sicuro che avrebbe segnato. È un amico mio, il figlio si chiama Dani, ero sicuro…", facendo scoppiare a ridere la sala stampa, mentre Dzeko sgattaiolava via.

  • "HO RINUNCIATO VOLENTIERI A BOCA-RIVER: BRIVIDI SUPERIORI RISPETTO ALLA BOMBONERA"

    Proprio nel giorno del suo nuovo esordio in Serie A sulla panchina del Genoa, per De Rossi va in scena un altro grande appuntamento: la sfida tra Boca Juniors, squadra con cui ha chiuso la carriera da giocatore, e River Plate, nel tanto atteso Superclásico.

    "È stato giusto rinunciare a Boca–River, sarei stato probabilmente nel palco di Paredes. Ma oggi ho provato brividi superiori rispetto alla Bombonera e sono tornato a fare il lavoro che amo".

