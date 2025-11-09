Siparietto nel post match di Genoa-Fiorentina: Dzeko irrompe nella conferenza di De Rossi, che sottolinea: "Ero sicuro mi avrebbe segnato"

Genoa–Fiorentina è stata, tra le altre cose, anche la partita d’esordio dei rispettivi allenatori, a seguito degli addii di Patrick Vieira e Stefano Pioli.
Se da una parte Paolo Vanoli ha potuto guidare la Fiorentina da bordocampo, Daniele De Rossi ha dovuto assistere alla sfida dalle tribune, a causa di una squalifica rimediata durante la sua ultima panchina alla Roma.
Al termine del match, tuttavia, DDR ha preso regolarmente parte alla conferenza stampa, dovendo fare i conti con un siparietto inaspettato con l’ex compagno di squadra Edin Dzeko, ora in forza ai toscani.