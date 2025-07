Jannik Sinner entra nella storia del tennis italiano a Wimbledon: battuto Carlos Alcaraz in finale 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Lo sport italiano si inchina a Jannik Sinner.

Il tennista altoatesino ha vinto Wimbledon 2025 battendo Carlos Alcaraz in finale, entrando nella storia tricolore e 'vendicando' la sconfitta patita al Roland Garros.

Match equilibrato iniziato in salita, ma poi rimesso in sesto e ribaltato da maestro come spesso ci ha abituati: per Jan, si tratta del quarto Slam della carriera messo in bacheca dopo 2 Australian Open e uno US Open.