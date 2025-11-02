Sinner torna di nuovo il numero 1 al mondo: cosa serve per conservare il primato alle ATP Finals di Torino

Alle prossime ATP Finals, Sinner sarà obbligato a non commettere passi falsi: essendo il campione in carica del torneo, per non perdere punti (ce ne sono 1500 in palio) dovrà confermarsi e vincere ancora.

Al contempo bisognerà fare attenzione al percorso di Alcaraz, il quale non dovrà vincere più di due incontri: il duello, insomma, è più che mai aperto.