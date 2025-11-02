Sinner torna di nuovo il numero 1 al mondo: cosa serve per conservare il primato alle ATP Finals di Torino

Jannik Sinner ce l'ha fatta: circa due mesi dopo aver lasciato lo scettro a Carlos Alcaraz, l'altoatesino è riuscito a riprendersi il numero 1 del ranking ATP.
Merito del trionfo al torneo Masters 1000 di Parigi: battuto agevolmente in finale il canadese Auger-Auliassime per due set a zero (4-6, 6-7), dopo aver annichilito in poco più di un'ora di gioco Zverev nel penultimo atto.
La sfida a distanza con Alcaraz per il primato proseguirà però a breve: tra una settimana, infatti, in quel di Torino andranno in scena le ATP Finals.