Jannik SinnerGetty Images
Vittorio Rotondaro

Sinner torna di nuovo il numero 1 al mondo: cosa serve per conservare il primato alle ATP Finals di Torino

Sinner si riprende il primato nel ranking ATP grazie al successo al Masters 1000 di Parigi: alle Finals di Torino dovrà però guardarsi le spalle dal solito Alcaraz.

Jannik Sinner ce l'ha fatta: circa due mesi dopo aver lasciato lo scettro a Carlos Alcaraz, l'altoatesino è riuscito a riprendersi il numero 1 del ranking ATP.

Merito del trionfo al torneo Masters 1000 di Parigi: battuto agevolmente in finale il canadese Auger-Auliassime per due set a zero (4-6, 6-7), dopo aver annichilito in poco più di un'ora di gioco Zverev nel penultimo atto.

La sfida a distanza con Alcaraz per il primato proseguirà però a breve: tra una settimana, infatti, in quel di Torino andranno in scena le ATP Finals.

  • IL PERCORSO DI SINNER A PARIGI

    Percorso nettissimo per Sinner, capace di non concedere nemmeno un set agli avversari nelle cinque gare che lo hanno visto protagonista sul suolo parigino.

    Nell'ordine, il nuovo numero 1 del mondo ha avuto la meglio sul belga Bergs, sull'argentino Cherundolo, sullo statunitense Shelton, sul tedesco Zverev e sul canadese Auger-Auliassime.

  • MALE ALCARAZ

    È durata un solo turno l'avventura a Parigi di Alcaraz, sconfitto a sorpresa dal numero 31 Norrie per due set a uno (6-4, 3-6, 4-6).

    Uno scivolone costato caro allo spagnolo, che però avrà modo di rifarsi a Torino per cercare di riprendersi la vetta del ranking, faticosamente conquistata in estate grazie alla vittoria degli US Open.

  • COSA SERVE A SINNER PER RESTARE IL NUMERO 1 AL MONDO A TORINO

    Alle prossime ATP Finals, Sinner sarà obbligato a non commettere passi falsi: essendo il campione in carica del torneo, per non perdere punti (ce ne sono 1500 in palio) dovrà confermarsi e vincere ancora.

    Al contempo bisognerà fare attenzione al percorso di Alcaraz, il quale non dovrà vincere più di due incontri: il duello, insomma, è più che mai aperto.