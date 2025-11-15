Sinner affronta Alcaraz nella finale delle ATP Finals di Torino: il match visibile anche gratis in diretta tv e streaming

A contendersi il trofeo delle ATP Finals 2025 saranno i numeri uno e due al mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Il tennista azzurro è approdato in finale con un percorso impeccabile, superando nella fase a gironi Auger-Aliassime, Zverev e Ben Shelton, e poi De Minaur, sempre con il risultato di 2-0.

Dall’altra parte, lo spagnolo ha mantenuto il primato nel suo girone, battendo Musetti nell’ultimo match della prima fase, per poi superare Auger-Aliassime in semifinale con un 6-2, 6-4.

In questa pagina trovi tutte le informazioni sulla finale: l’orario e dove vedere l’incontro in TV e in streaming, anche gratis e in chiaro.