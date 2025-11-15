Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Jannik Sinner ATP FinalsGetty Images
Michael Baldoin

Sinner affronta Alcaraz nella finale delle ATP Finals di Torino: il match visibile anche gratis in diretta tv e streaming

Il tennista italiano disputa la sua terza finale consecutiva alle ATP Finals, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno: davanti a lui ci sarà Alcaraz, attuale numero uno del ranking ATP.

Pubblicità

A contendersi il trofeo delle ATP Finals 2025 saranno i numeri uno e due al mondo: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Il tennista azzurro è approdato in finale con un percorso impeccabile, superando nella fase a gironi Auger-Aliassime, Zverev e Ben Shelton, e poi De Minaur, sempre con il risultato di 2-0.

Dall’altra parte, lo spagnolo ha mantenuto il primato nel suo girone, battendo Musetti nell’ultimo match della prima fase, per poi superare Auger-Aliassime in semifinale con un 6-2, 6-4.

In questa pagina trovi tutte le informazioni sulla finale: l’orario e dove vedere l’incontro in TV e in streaming, anche gratis e in chiaro.

  • DATA E ORARIO DELLA FINALE DELLE ATP FINALS 2025

    Il match tra Sinner e Alcaraz, valevole per la finale delle ATP Finals 2025, andrà in scena all'Inalpi Arena di Torino domenica 16 novembre, non prima delle ore 18:00.

    • Pubblicità

  • DOVE VEDERE ALCARAZ-SINNER IN TV: MATCH VISIBILE ANCHE GRATIS ED IN CHIARO

    La finale delle ATP Finals 2025 sarà trasmessa in diretta TV sia su Sky sia in chiaro.

    Per seguire il match su Sky sarà necessario essere abbonati al pacchetto “Sport”: l’incontro andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Tennis (canale 203).

    La gara sarà visibile gratuitamente anche sulla Rai, precisamente su Rai 2, disponibile al canale 2 del digitale terrestre e al canale 102 di Sky.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ALCARAZ-SINNER IN DIRETTA STREAMING

    Allo stesso modo, la finale tra Alcaraz e Sinner sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso diverse piattaforme.

    L’incontro potrà essere seguito su NOW e su Sky Go per gli abbonati al pacchetto “Sport”.

    La partita sarà visibile gratuitamente anche su RaiPlay: sarà sufficiente registrarsi senza costi e selezionare il canale Rai 2.

  • I PRECEDENTI TRA ALCARAZ E SINNER

    Alcaraz ha vinto 10 dei 15 confronti disputati contro Sinner a livello ATP, cinque dei quali arrivati nel 2025. L’ultimo successo dello spagnolo è maturato agli US Open, lo scorso 7 settembre, con il risultato di 3-1.

    L’unica vittoria dell’azzurro nell’anno solare è arrivata a luglio a Wimbledon, quando Sinner ha rimontato il 4-6 iniziale imponendosi con un triplo 6-4.

    Anche in caso di successo in questa finale, Sinner non diventerebbe numero uno al mondo: Alcaraz è infatti già certo di chiudere l’anno in testa al ranking ATP.

  • Pubblicità
    Pubblicità