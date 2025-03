Si complica l’ampliamento dell’Emirates Stadium per l’Arsenal: i Gunners puntavano ad aumentare la capienza fino a 80.000 posti

L'ex direttore ha avvertito i Gunners dei potenziali problemi che potrebbero sorgere con l'ampliamento dell'Emirates Stadium fino a 80.000 posti.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

L'Arsenal sta lavorando alla ristrutturazione dell'Emirates Stadium, con l'obiettivo di aumentare la capienza fino a un massimo di 80.000 posti.

Attualmente, l'impianto dei Gunners può ospitare circa 60.000 spettatori, ma la crescita del club negli ultimi anni ha spinto a considerare un possibile ampliamento.

L'ex direttore Keith Edelman (in carica dal 2000 al 2008), però, si è mostrato scettico sull'idea: "Se riusciranno a far entrare altre 20.000 persone, dovranno realizzare infrastrutture adeguate, e al momento non lo vedo fattibile".