Rivoluzione Inter, la Serie A è il campionato meno equilibrato d'Europa: nessuno come i nerazzurri

Dimenticatevi il Bayern a +10, il PSG a +15 o un discorso titolo praticamente già terminato in Premier League e nella Liga. Quest'anno, o almeno allo stato attuale delle cose, il campionato 'meno equilibrato' di tutti è la Serie A. Dopo due anni in cui il distacco massimo tra prima e seconda è stato di circa quattro-cinque punti, l'Inter di Chivu è riuscita a portarsi a +7 sul Milan dopo il polemico Derby d'Italia di Kalulu-Bastoni e il pareggio del Milan contro il Como.

Le prove di fuga Scudetto sono state superate, ora l'Inter è realmente avanti e con i gradi di favorita sempre più forti su cui contare. Il tutto in attesa del Derby dell'8 marzo, che potrebbe ulteriormente aumentare il distacco tra le due meneghine o al contrario rimettere tutto in discussione. Nonostante il Milan di Allegri stia giocando un'ottimo campionato, il team nerazzurro sta andando oltre le aspettative, tanto che, lo scorso anno, i 61 punti della capolista furono raggiunti solamente dopo il 28esimo turno.

La Serie A è sempre stata quasi sempre un campionato equilibrato nelle ultime annate, mentre all'estero il dominio dei club di prima categoria ha chiuso virtualmente il campionato già tra febbraio e marzo. Stavolta, il contrario: in Italia si fugge, negli altri big tornei continentali si lotta.