Senza Pulisic, ma col talismano Rabiot: con lui in campo è un altro Milan

Max Allegri è stato chiaro in conferenza: “La vittoria nel derby è stata meravigliosa, adesso però basta”. Tradotto: la contrazione dovrà essere rivolta solo alla sfida contro la Lazio di sabato sera.
Una gara che, con ogni probabilità, non avrà tra i suoi protagonisti l’infortunato Pulisic: il match winner del derby non è al meglio a causa di un affaticamento muscolare, un’assenza sicuramente molto pesante.
Allegri però potrà contare sulla certezza Adrien Rabiot: dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare diverse partite, il francese è tornato alla grande nel derby e contro la Lazio si prepara a trascinare i rossoneri.