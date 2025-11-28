Pubblicità
Nino Caracciolo

Senza Pulisic, ma col talismano Rabiot: con lui in campo è un altro Milan

Contro la Lazio con ogni probabilità Allegri non potrà contare su Pulisic: il tecnico rossonero affiderà ancora una volta le redini della squadra a Rabiot.

Max Allegri è stato chiaro in conferenza: “La vittoria nel derby è stata meravigliosa, adesso però basta”. Tradotto: la contrazione dovrà essere rivolta solo alla sfida contro la Lazio di sabato sera.

Una gara che, con ogni probabilità, non avrà tra i suoi protagonisti l’infortunato Pulisic: il match winner del derby non è al meglio a causa di un affaticamento muscolare, un’assenza sicuramente molto pesante.

Allegri però potrà contare sulla certezza Adrien Rabiot: dopo il problema muscolare che lo ha costretto a saltare diverse partite, il francese è tornato alla grande nel derby e contro la Lazio si prepara a trascinare i rossoneri.

  • IMPRESCINDIBILE PER ALLEGRI

    Rabiot e Allegri sono legati da un grande rapporto fin dai tempi della Juventus: un legame che si è rafforzato sempre di più nel corso degli anni. Da quando è arrivato al Milan a fine estate Rabiot è stato sempre schierato (salvo quando è stato infortunato) da Allegri che non lo ha mai sostituto.

  • LEADER ROSSONERO

    Rabiot incarna al meglio l’idea di calcio di Allegri e questa non è di certo una novità. Al Milan, però, il francese sembra anche migliorato in alcuni aspetti: oltre alla solita corsa, intelligenza tattica, fisicità e bravura in fase di interdizione, l’ex Juventus è sempre più leader e trascinatore del Milan.

  • CON LUI IN CAMPO IL MILAN NON PERDE MAI

    L’importanza di Rabiot nell’economia del gioco rossonero è bene evidenziata da un dato: nelle cinque partite di Serie A con il francese in campo il Milan non ha mai perso, collezionando quattro vittoria e un pareggio. Senza di lui, invece, i rossoneri hanno perso una gara, pareggiate tre e vinte due.

  • RIENTRO SUPER NEL DERBY

    Dopo aver saltato le gare contro Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma e Parma a causa di un problema al soleo, Rabiot è tornato titolare e protagonista nel derby contro l’Inter. Una gara nella quale Rabiot ha offerto il solito grande contributo alla causa rossonera, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

  • ALLA RICERCA DEL PRIMO GOAL

    Nelle cinque gare di campionato, oltre a quella di Coppa Italia, giocate da Rabiot con il Milan, il francese non è ancora riuscito a trovare il goal, pur andandoci più volte vicino. Un aspetto su quale l’ex Juventus può e deve migliorare.

