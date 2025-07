Il nuovo CEO dell'Al-Nassr è una meteora del Cagliari: Cristiano Ronaldo non ha abbandonato Semedo

In Sardegna per un breve periodo, l'ex calciatore e amico di Cristiano Ronaldo è stato scelto come nuovo dirigente dell'Al-Nassr.

Su Instagram e X fioccano i commenti sulla stessa linea: a Cristiano Ronaldo possono essere mosse tante critiche, ma non che nel corso della sua carriera non sia rimasto legato a diverse persone nel mondo del calcio rimaste ai margini per diverso tempo. Il nuovo evento riguarda José Semedo, portoghese nominato nuovo CEO dell'Al-Nassr.

Grande amico di Cristiano Ronaldo, Semedo è stato annunciato come dirigente dell'Al-Nassr che sarà fondamentale nelle strategie interne e di mercato dell'Al-Nassr, squadra con cui l'ex Juventus ha appena rinnovato dopo le voci su un possibile addio estivo.

A proposito di Serie A, anche Semedo ha un passato in Italia, anzi in Sardegna: nel 2006/2007, infatti, il giocatore lusitano approdò sull'isola per un breve periodo prima di spendere il resto della sua carriera in Inghilterra e nuovamente in Portogallo, dove aveva cominciato proprio al fianco di Cristiano Ronaldo.